Roberto Sánchez rechaza plan de Antauro Humala de recuperar Arica y Tarapacá por la fuerza

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El congresista y candidato Roberto Sánchez aclaró que las ideas de Antauro Humala sobre recuperar territorios no representan a Juntos por el Perú, donde marcó una distancia definitiva para proteger su campaña electoral y garantizar la estabilidad diplomática con el gobierno de Kast.

Las declaraciones de Antauro Humala sobre Chile

A través de Perú21, Humala sugirió que el Estado peruano debe revisar los tratados históricos de 1883 y 1929 de forma obligatoria. Según el exmilitar, la nación tiene el derecho de reivindicar soberanía en el sur mediante el uso de la diplomacia o acciones militares.

"El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada", declaró el etnocacerista.

Estas palabras generaron una respuesta defensiva en el país vecino, donde sectores políticos pidieron fortalecer la vigilancia fronteriza. El diputado Johannes Kaiser calificó la postura como una amenaza real, instando a las fuerzas chilenas a mantenerse alerta ante cualquier intento de agresión externa.

Humala insiste en que, si su coalición llega al poder en 2026, aplicará un principio de reciprocidad estricto. Sin embargo, Juntos por el Perú desmintió que él actúe como un vocero autorizado para temas de alta política exterior o defensa nacional.

Nada que "supuestas", señor. Aquí bien claro lo dicho por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile:



Y aquí la entrevista completa, porque parece que no la ha visto: https://t.co/x5Gd4f8dvG https://t.co/U9SINyOtMW pic.twitter.com/j7eLrVhvEZ — Joma Gálaga (@jomagalaga) May 2, 2026

Deslindamiento de JP hacia Antauro

Roberto Sánchez fue categórico al señalar que no existe ninguna disputa territorial vigente con Chile en la actualidad. Explicó que el fallo de la Corte de La Haya cerró definitivamente las fronteras marítimas, consolidando un periodo de paz y respeto mutuo.

"Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía. En absoluto", indicó.

Las supuestas declaraciones hecha por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto



Después del fallo de la Corte sobre la delimitación... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) May 2, 2026

El líder de Juntos por el Perú enfatizó que su prioridad será fortalecer los lazos de amistad con el presidente José Antonio Kast. Su estrategia busca una integración económica profunda en lugar de revivir conflictos bélicos del siglo pasado que solo traerían inestabilidad al continente suramericano.

"En el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast, de Chile, y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad", enfatizó.

El firme pronunciamiento de Roberto Sánchez busca silenciar los tambores de guerra de Antauro Humala contra Chile. Al rechazar la intención de recuperar Arica y Tarapacá por la fuerza, el candidato protege la viabilidad de Juntos por el Perú y asegura un camino de diplomacia.