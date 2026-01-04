Papa León XIV sobre Venezuela: "Sigo con gran preocupación la evolución de la situación"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde el Vaticano, el papa León XIV no fue ajeno a la situación político-social que atraviesa Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, la madrugada del sábado 3 de enero.

El sumo pontífice expresó su cercanía al pueblo venezolano, pidiendo que prevalezca el bien, que se garantice el Estado de derecho y que se respeten los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos.

Envía mensaje de paz

Como cada domingo en la Plaza San Pedro, el santo padre inició el ángelus ante miles de fieles de todas partes del mundo, quienes esperaban un mensaje suyo en el marco del contexto que atraviesa Venezuela, llamamiento que tendría epicentro al finalizar la oración mariana.

"Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno", expresó.

En esa misma línea, instó a trabajar para construir un "futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia", con especial atención "a los más pobres" que sufren a causa de la difícil situación económica que azota al país latinoamericano desde los últimos 15 años.

"Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles", concluyó el obispo de Roma ante el aplauso de los asistentes.

León XIV: "Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela" https://t.co/SEfnhN2fNk pic.twitter.com/aI27qkSrnP — Vatican News (@vaticannews_es) January 4, 2026

Nombran a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la noche del 3 de enero a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras la captura de Nicolás Maduro Moros, hoy detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con la resolución de la Sala que preside Tania D' Amelio Cardiet, acusan de "invasión militar extranjera" el operativo estadounidense encargado por Donald Trump. En esa línea, el Tribunal aplicó el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en el marco de la "ausencia forzosa" del líder chavista.

Además, interpretaron los artículos 234 y 239 de la misma Carta Magna venezolana, con el objeto de establecer "la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional", debido a la "situación excepcional, atípica y de fuerza mayor" que acusan.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación", señala lo resuelto por el TSJ.

Es importante señalar que, de acuerdo con lo previsto en la constitución venezolana, al aplicarse el artículo 234, el cargo de Delcy Rodríguez será por hasta 90 días, con la opción de que la Asamblea Nacional lo extienda por 90 más, en el marco de la figura de "faltas temporales" de Maduro Moros.

De esta manera, el papa no es ajeno a lo que ocurre en Venezuela, mientras el oficialismo de aquel país se resiste a dejar el poder, pese al llamamiento de la gran mayoría de Gobiernos de América Latina.