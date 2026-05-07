OMS descarta que el hantavirus pueda ser una pandemia mundial como la del coronavirus

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto de la salud, recientemente se han dado una serie de alarmas que giran alrededor de los casos registrados, por esta razón la OMS descarta que hantavirus pueda ser una pandemia mundial como la del coronavirus.

Declaraciones de la representante de la OMS

Este jueves, en una rueda de prensa, la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove reunió a diferentes medios para informar sobre la situación del brote de hantavirus.

🚨 HANTAVIRUS REACHES ISRAEL AS WHO DISMISSES PANDEMIC FEARS. 🇮🇱🦠🌍



The landscape is shifting quickly today, May 7:



The first case detected in a patient who traveled to Eastern Europe months ago.



"This is not COVID." Dr. Maria Van Kerkhove emphasizes that Hantavirus is a... pic.twitter.com/pgFeFuZWvc — Unit News (@Unit_News) May 8, 2026

Según sus últimas declaraciones, la experta en el tema enfatizó en que este virus no tiene relación alguna con el que ocurrió hace años. Dada esta información, no hay probabilidades que este sea el inicio de una crisis de salud pública como la del 2020.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser claro, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", comentó.

Asimismo, la especialista agregó que el hantavirus se transmite de forma muy distinta al coronavirus, variante que fue causante de la pandemia que paralizó el mundo hace seis años.

Incluso, el contagio del hantavirus el contacto debe ser mucho más cercano, en comparación del covid-19 que se transmitía por vía respiratoria.

Otros expertos argumentan en favor de la tranquilidad de la población

En dicha rueda de prensa, también tuvo la intervención de otros especialistas como el jefe del Departamento de Operaciones de Alerta y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, Abdirahman Mohamud que hizo una comparación con un caso parecido en Argentina hace aproximadamente 8 años.

"Tuvimos entonces una situación parecida en la que una persona sintomática acudió a una reunión social, lo que provocó que muchas personas se infectaran. El caso actual es similar, contagios en un espacio cerrado con contacto estrecho", recordó.

Los expertos en el tema de salud, enfatizan que estos contagios se pueden contener si se siguen con las indicaciones que se tomaron en ese entonces.

Sobre todo, realizar un rastreo de contactos que puedan tener cercanía con posibles casos, mantener un distanciamiento hasta que reciban un diagnostico certero y se evaluen alternativas de cuidado.

Finalmente, esta información es alentadora al tener conocimiento que la OMS no considera que el hantavirus pueda ser una posible pandemia mundial que tenga las repercusiones que se vivieron en el pasado.