Donald Trump le hace un peculiar pedido a Nicolás Maduro: "Deje de enviar drogas a los Estados Unidos"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un día después de que Donald Trump afirmara que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hundieron otra embarcación narcoterrorista en el Caribe, el mandatario le envió un mensaje a Nicolás Maduro. "Deje de enviar drogas", fue el pedido que el republicano le hizo a su homólogo.

Fueron tres botes atacados

Desde el jardín de la Casa Blanca, el jefe de Estado habló ante los medios y expresó con cierta molestia la situación Actual. Consultado por el ataque del último lunes 15 de setiembre, Trump le envió un recado al líder bolivariano y aseguró que hasta el momento han hundido tres botes.

"Deje de enviar al Tren de Aragua, a los Estados Unidos. Deje de enviar drogas a los Estados Unidos. En realidad hemos destruido tres barcos y no dos, pero solo han visto dos. Le diría por último que deje de enviar gente de sus prisiones a nuestro país", manifestó.

President Trump sends stern warning to Venezuelan President Nicolás Maduro:



"Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States..."



"Stop sending people from your prisons into our country." pic.twitter.com/YKmxO2Wuyw — Fox News (@FoxNews) September 16, 2025

El mismo mandatario estadounidense publicó el video en el que se ve a una embarcación en mar abierto con personas abordo. Segundos después, la nave es impactada por un proyectil, sin dejar rastro de los tripulantes y ardiendo en llamas. EE.UU. afirma haber liquidado a tres narcoterroristas.

Maduro acusa una "agresión militar"

Frente a la tensión entre ambos países, Nicolás Maduro se ha pronunciado y ha señalado que Estados Unidos prepara una "agresión militar". Por ende y basándose en el Derecho Internacional, indicó de que Venezuela tiene la potestad de defenderse en el caso de ser atacado de forma directa.

"No es una tensión, es una agresión en toda ala línea. Una agresión judicial cuando nos criminalizan. Una agresión política con sus amenazas, es una agresión diplomática y es una agresión, en camino, de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales a hacerle frente", sostuvo.

El escenario actual se dio luego de que la justicia estadounidense ofreciera 50 millones de dólares por el presidente venezolano, acusado de tener nexos con el narcotráfico. Para evitar la salida de droga hacia EE.UU., se movilizó una flota de la U.S Navy hacia el Caribe, provocando que el líder bolivariano convoque a la milicia.

Así, Donald Trump habló un día después de haber difundido el video de una embarcación narcotraficante, según él, de Venezuela. Sobre esto, afirmó que van tres botes los hundidos y le pidió a Nicolás Maduro que deje de enviarlos, junto al Tren de Aragua y prisioneros de sus prisiones.