Irán le hace un CONTUNDENTE recordatorio a Trump: "En Afganistán e Irak perdieron más de 7 mil vidas"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El envío de una armada a las costas de Irán como anunció Donald Trump no ha caído bien en los políticos de este país, que han manifestado una firme posición ante la amenaza. Aunque han manifestado su intención de sentarse a negociar, avizoran un panorama sombrío para Estados Unidos, tal como lo ocurrió en Irak o Afganistán.

Irán dispuesto a negociar

A través de un pronunciamiento en redes sociales, la Misión Permanente de la República Islámica de Irán se pronunció con respecto a los últimos mensajes del inquilino de la Casa Blanca, sobre una armada rumbo al estrecho de Ormuz. Le recordó que en dos intervenciones pasadas los estadounidenses perdieron varias hombres y recursos.

"La última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak, desperdició más de siete billones de dólares y perdió más de 7 mil vidas estadounidenses. Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si nos presionan nos defenderemos y responderemos como nunca antes", reza el texto.

Last time the U.S. blundered into wars in Afghanistan and Iraq, it squandered over $7 trillion and lost more than 7,000 American lives.



Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE! pic.twitter.com/k3fVEv1rus — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 28, 2026

El comunicado se lanzó acompañado de una captura del mensaje que Trump publicó en su cuenta de Truth, afirmando que el portaviones Abraham Lincoln avanza hacia el país persa. La finalidad de esto sería presionar a Teherán a cesar su plan nuclear, de lo contrario, entraría en actividad.

Según el Instituto Italiano de Estudios de Política Internacional (ISPI), en Irán se estaría desarrollando un arma nuclear que comenzaría este año. Esto habría surgido como una necesidad tras la guerra de los 12 días que sostuvo con Israel en 2025. Empero, menciona que antes del mencionado conflicto el ayatola Alí Jamenei se habría opuesto.

EE.UU. avanza hacia Irán

Confirmando lo que dijo el último martes, el líder del Partido Republicano compartió en su canal oficial un mensaje que generó más tensión con Teherán, afirmando que si no aceptan la diplomacia, recurriría a las acciones bélicas.

"Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato!", escribió.

