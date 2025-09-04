Falleció Giorgio Armani, diseñador italiano y 'rey de la moda', a los 91 años

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El famoso diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años, según anunció el Grupo Armani, este jueves. El 'rey de la moda' falleció en su vivienda según informó la compañía.

Muere el 'rey de la moda'

Como se recuerda, en junio fue muy notoria su ausencia en los desfiles de la Semana de la Moda Masculina de Milán, lo que se atribuyó a la recuperación de una enfermedad cuya naturales no fue revelada hasta la fecha.

"Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos", declaró el Grupo Armani en un comunicado

Milan, 4 September 2025 - With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani.



Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away... pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

La firma señaló que Armani preparaba un evento especial con el fin de conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes. Para la última despedida se espera la instalación de un "funeral chamber", donde se permitirá la visita pública, en Milán durante este fin de semana, seguido de una ceremonia privada en fecha aún por determinar.

"Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre trabajamos junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", informan.

La noticia marca el cierre de una etapa fundamental en la historia del diseños y la moda italiana, así como de nivel mundia.

Italian designer Giorgio Armani has died at age 91. pic.twitter.com/oL5Ppggo3r — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) September 4, 2025

¿Quiés es Giorgio Armani?

Giorgio Armani es un diseñador italiano, creador de la marca Armani, a quien se le atribuye la crecación de una estética típicamente italiana en sus prendas, así como llevar a las alfombras rojas de Hollywood a otros niveles.

Armani fue uno de los pocos diseñadores que se mantuvo como único accionista de su empresa, tomando en cuenta que en la actualidad la moda de lujo es dominada por conglomerados como LVMH. Aunque aún no hay un heredero evidente para el negocio de Armani, que en 2024 fue valorado por analistas entre 8.000 y 10.000 millones de euros.

La casa de la moda registraba un ingreso anual de 2.300 millones de euros, mientras que Forbes estimaba que había un patrimonio personal de 12.000 millones de dólares.

Es el dueño de esta famosa marca de renombre y lujo que ha fallecido este jueves 4 de septiembre de causas desconocidas, dejando a la industria de la moda de luto.