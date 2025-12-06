iOA revela la exorbitante cifra que tuvo que pagar por recrear el concierto de Rosalía en Perú

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Recrear el concierto de Rosalía en Perú no fue un proyecto cualquiera, y eso lo sabe muy bien iOA. El creador de contenido reveló la exorbitante cifra que significó cada detalle del show, dejando claro que detrás de la creatividad también hubo un esfuerzo financiero enorme.

Así nació la idea de traer a Rosalía a Lima

Todo comenzó con un viaje personal que cambió la vida de iOA, cuyo nombre real es Ioanis Patsias Morales. En 2022, autofinanciándose un viaje a Nueva York, asistió al Motomami World Tour de Rosalía y quedó impactado.

Según contó, surgió una pregunta que lo obsesionó: "¿Por qué el Perú no puede vivir algo así?". Con su creatividad, su comunidad y recursos propios, decidió acercar esa experiencia al público peruano.

La primera intención fue organizar flash mobs callejeros en Lima, pero las autoridades no dieron luz verde.

Así que iOA redirigió la producción hacia escenarios privados, eligiendo finalmente el Parque de la Exposición como el lugar ideal para montar su espectáculo, que buscaba ser lo más fiel posible al show original de Rosalía.

El presupuesto que gastó iOA

Recrear un concierto de esa magnitud no fue barato. iOA reveló en sus redes sociales los detalles del gasto:

Maquillaje, pelucas y vestuario de bailarines y del personaje de Rosalía: 6.000 dólares

Vestuario adicional: 3.000 dólares

Coreografía profesional: 2.000 dólares

Pago a bailarines: 6.000 dólares

Alquiler de salones de ensayo: 1.000 dólares

Profesora de flamenco: 1.000 dólares

Cámaras y grabación para documental de YouTube: 24.000 dólares

Montaje de luces, sonido y estructuras técnicas: 23.000 dólares

Dirección de cámaras, sonido y video: 8.000 dólares

Construcción del escenario principal ("sinfín blanco"): 8.000 dólares

Escenografía móvil: 2.000 dólares

Alquiler del Parque de la Exposición (incluyendo montaje y desmontaje): 8.000 dólares

Servicios y seguridad (baños portátiles, guardias, ambulancia): 5.000 dólares

Cascos, scooters y utilería especial: 7.000 dólares

Honorarios de DJ y músicos invitados: 3.000 dólares

Productores ejecutivos y de campo: 15.000 dólares

La suma total superó los 100.000 dólares. iOA financió el proyecto con preventa de entradas y acuerdos personales con proveedores, enfrentando además una abultada deuda inicial de 60.000 dólares que logró saldar recién en diciembre de 2023, gracias a campañas comerciales y patrocinios publicitarios.

La historia de iOA deja en claro que recrear el concierto de Rosalía en Perú fue un proyecto monumental, con una cifra exorbitante que superó los 100.000 dólares y generó desafíos legales y financieros.