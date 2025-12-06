Pamela Franco anuncia drástica medida tras difundirse supuesto cobro de S/70 mil por show con Christian Cueva

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La cantante Pamela Franco se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que se difundiera que su show junto a Christian Cueva costaría S/70 mil. Ante la ola de comentarios y dudas, la artista tomó una drástica medida para aclarar la situación y proteger su reputación.

La supuesta tarifa de Pamela Franco y Cueva

Todo comenzó esta semana cuando el programa Magaly TV, La Firme difundió un informe que dejó a todos boquiabiertos. Según el reportaje, el precio de un show de Pamela Franco aumentaría hasta S/70 mil si se incluía a Christian Cueva.

La cifra, atribuida a una supuesta representante llamada Katya, se viralizó de inmediato, provocando comentarios críticos y escépticos en redes sociales.

La noticia se propagó como pólvora. Fans, medios y curiosos empezaron a debatir sobre si realmente alguien podría pagar tanto por un espectáculo, generando una verdadera tormenta de opiniones y memes.

Pamela Franco anuncia drástica medida

Frente al revuelo, Pamela Franco no se quedó callada. A través de su cuenta de Instagram, la cantante aclaró: "No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negocio profesional".

Con esto, desmintió cualquier vínculo con la persona que ofreció los supuestos precios y puso un alto a los rumores.

Pero no solo se limitó a negar los hechos. Pamela Franco fue más allá y publicó su canal oficial de contacto.

En su comunicado, pidió al público y a los organizadores de eventos que ignoren cualquier otro número o mensaje que se presente como parte de su equipo, advirtiendo sobre posibles suplantaciones o intentos de fraude.

"Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y posibles estafas", finalizó.

La polémica alrededor de Christian Cueva

El interés por Christian Cueva en esta historia no es casualidad. El futbolista ha aparecido en varias ocasiones junto a Pamela Franco en eventos y shows, lo que hizo que la posibilidad de un espectáculo conjunto fuera aún más comentada.

A pesar de la curiosidad mediática, Pamela ha dejado claro en entrevistas anteriores que cualquier participación de Christian Cueva sería voluntaria y profesional, sin afectar su autonomía como artista: "Si él me quiere apoyar, que me apoye", dijo en su momento.

Lo sucedido demuestra que, tras difundirse el supuesto cobro de S/70 mil por un show con Christian Cueva, Pamela Franco reaccionó de manera rápida y drástica.