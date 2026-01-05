Fiscal Stornelli solicita extradición de Nicolás Maduro a Argentina por delitos de lesa humanidad

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fiscal Carlos Stornelli solicitó la extradición del expresidente Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Nueva York, para que sea trasladado hacia Argentina y declare como acusado por cometer delitos de lesa humanidad en Venezuela.

El pedido se remonta desde el 2024 cuando la justicia argentina ordenó la detención y captura internacional de Nicolás Maduro, junto con otros funcionarios del régimen chavista, por encontrarle responsable por "graves violaciones de los derechos humanos", tal como indicó el fallo judicial.

Fiscal argentino solicita extradición de Nicolás Maduro

En medio del juicio que enfrenta en los Estados Unidos, Nicolás Maduro contaría con otro juicio pendiente desde Argentina. El fiscal Carlos Stornelli solicitó la extradición del expresidente de Venezuela para que sea detenido e indagado por violación a los derechos humanos.

La solicitud fue ratificada por la justicia argentina que ordenó su detención y captura internacional tras una denuncia presentada por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) en el 2024. Según la resolución judicial se comprobó que en Venezuela existe un plan sistemático de represión en contra de sus connacionales.

Tras la resolución judicial se solicitó que se reciba toda la información brindada por organismos internacionales y se escuchen a los testigos propuestos para identificar a los funcionarios del régimen chavista que cometen estos delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Este lunes 5 de enero del 2026, el fiscal Stornelli solicitó la extradición desde Estados Unidos hacia la Argentina por la investigación pendiente que enfrenta por la justicia de este país y se declare como acusado en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina.

Stornelli recordó que sobre el expresidente venezolano "pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente" tras el fallo de la justicia argentina. En su momento también se solicitó que que se notifique la decisión a Interpol.

Maduro compareció ante justicia de Estados Unidos

Tras su captura durante la madrugada del 3 de enero en Caracas y su traslado hacia Nueva York, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos este lunes 5 de enero.

En el primer día de la audiencia, Maduro se declaró inocente y negó ser culpable de todos los cargos que se le imputan. En su declaratoria mencionó que continúa siendo el presidente del país sudamericano.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país", indicó Nicolás Maduro, de acuerdo a los medios internacionales.

Con el juicio iniciado, el futuro de Nicolás Maduro se encuentra por el momento a manos de la justicia estadounidense. Sin embargo, la Fiscalía argentina ha solicitado la extradición del expresidente de Venezuela para que sea indagado por delitos de lesa humanidad como gobernante de su país.