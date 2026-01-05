Hijo de Nicolás Maduro tras captura de su padre: "Su verdadero delito es ser revolucionario venezolano que protege al país"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Les muestra su respaldo. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, se pronunció tras la detención del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, quienes desde hoy empezaron a comparecer ante la justicia norteamericana por los cuatro graves delitos que se les imputan.

Mientras la pareja presidencial venezolana permanece en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la Asamblea Nacional se instauró este lunes 5 de enero para el período 2026-2031, teniendo presente al también diputado entre los presentes, no dudando en enviar un mensaje de apoyo a ambos.

Acusa de secuestro a Estados Unidos

Desde la sede del Legislativo, en Caracas, Nicolás Maduro Guerra ratificó la inocencia de la pareja presidencial venezolana, para ello, "agradeció" a sus compatriotas que han rechazado desde un inicio el operativo militar estadounidense del sábado 3 de enero. En ese sentido, sostuvo que hay "un ausente" - en clara referencia a su padre- y que lo llevado a cabo por la administración de Donald Trump ha sido un secuestro.

"Por conocer legítimamente, les aseguro que son dos grandes seres humanos, cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos, que protegen y aman al país, que no lo entregan, que no se vendieron, ni se venderán. De ellos aprendí la serenidad, la que le vemos al presidente y la paz que nos produce tener esperanza en que la verdad triunfar (...) y que más temprano que tarde estarán con nosotros", sostuvo.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El hijo de Nicolás Maduro señaló que su padre han sido "secuestrado" por Estados Unidos y aseguró que "la verdad triunfará".



Pese a destacar cualidades de la pareja Maduro - Flores, para la justicia de los Estados Unidos, desde el 2020, Nicolás Maduro Guerra también sería parte de la estructura criminal que lideraría su padre; es decir, 'El Cártel de los Soles', una red que se dedicó a distribuir toneladas de cocaína a Norteamérica en los últimos años, motivo por el cual, la pareja presidencial venezolana podría pasar casi toda la vida en prisión.

Se declaran inocentes ante el Tribunal

En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon "inocentes" de los cargos que les imputan. Luego de que el juez Alvin Hellerstein de 92 años, diera inicio a la diligencia, el líder chavista indicó que continúa siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. Soy una persona honorable, el presidente de Venezuela, y me considero un prisionero de guerra", señaló. ante las autoridades estadounidenses.

Es importante señalar que, Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack, quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció, que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de una fianza para Nicolás Maduro y Cilia Flores, por lo que sus defendidos permanecerás recluidos en Nueva York.

En medio del inicio del proceso al que tendrán que afrontar ambos, desde Venezuela Nicolás Maduro Guerra expresó su indignación por el que considera un "secuestro" por parte de la administración de Donald Trump hacia su padre y madrastra.