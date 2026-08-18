Fuerte sismo de magnitud 5.8 se reportó México: sacudió Ciudad Hidalgo cerca a la frontera con Guatemala

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

De acuerdo a información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) un fuerte sismo de magnitud 5.8 se reportó en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, en México, situada en el extremo sur cercana a la frontera con Guatemala.

Movimiento telúrico de magnitud 5.8 remece México

En los últimos días se ha venido resgistrando diversos eventos sísmicos en todo el planeta como es el caso de Venezuela, Colombia, España, Perú, entre otras naciones. En esta ocasión, el territorio mexicano percibió uin movimiento telúrico de magnitud 5.8 grados en la escala de Richter.

Además, según el reporte del Servicio Sismoógico Nacional este fenómeno natural se suscitó alrededor de las 23:02 horas (hora local de México) , del último 17 de agosto a 156 kilómeteros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas y tuvo como epicentro el mar.

Debido a su profundidad menor de 30 kilómetro, este sismo fue catalogado como superficial. La entidad mexicana encargada del reporte de sismos en el país norteamericano mantiene un monitoreo permanente informando en tiempo real la magnitud de cada uni de los movimientos telúricos que ocurren fundamentalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

SISMO Magnitud 5.8 Loc 156 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/08/26 23:02:30 Lat 14.01 Lon -93.42 Pf 3 km pic.twitter.com/Ez98M7xMFa — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 18, 2026

Actividad sísmica continuó tras sismo de 5.8

Hay que mencionar que la actividad sísmica continuó tras registrarse el movimiento telúrico de magnitud 5.8. Según informó el SSN diveros sismos de magnitud 4.0 e inclusive superiores se registraron en la misma Ciudad Hidalgo y Huixtla, entre estos las magnitudes fueron de dos de 4.0, otro de 4.1 y de 4.2.

En tanto, las autoridades marítimas descartaron que haya la posibilidad de que ocurra un tsunami como consecuencia del sismo. No obstante, precisaron que sí podrían desencadenarse pequeñas variaciones a nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.

Un dato relevante que es necario indicar que el sismo se produjo en una zona del territorio mexicano en la que es frecuente que se presenten diversas actividades sísmicas es por tal razón que las autoridades permanecen en constante vigilancia por posibles nuevos movimientos telúricos y han exhortado a la población a informarse a través de los comunicados oficiales.

Es así que, el 17 de agostro se registró un fuerte sismo en México. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional un fuerte sismo de magnitud 5.8 se reportó en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, en México, situada en el extremo sur cercana a la frontera con Guatemala. Además, se señaló que tuvo como epicentro