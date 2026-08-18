Bus de transporte público pierde las llantas traseras durante viaje con pasajeros a bordo y deja heridos

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un video, se dio a conocer el accidente que impactó a un bus de transporte público que llevaba pasajeros a bordo y mientras realizaba su trayecto sufrió la pérdida de sus llantas traseras a pocas cuadras de llegar a su destino.

Bus pierde las llantas traseras durante trayecto con pasajeros

El hecho reportado en redes sociales evidenció el momento en el que, precisamente en un bus de la línea 187 de la empresa San José Obrero pierde las llantas traseras con pasajeros a bordo en pleno viaje a cuadras de la estación de buses de Asunción, Paraguay.

Un bus de corta distancia protagonizó un accidente de tránsito este lunes 17 de agosto en la Av. República Argentina y Dr. Agustín Goiburu.

Dicho accidente que se habría ocasionado al frenar y provocó que, todo el eje trasero de las llantas termine desprendiéndose, hizo que varios pasajeros resultaran con lesiones de consideración y fueron derivados al hospital más cercano.

Según lo explicado por el propio conductor, al momento de accionar los frenos, perdió completamente el eje trasero del vehículo, lo que provocó el inesperado incidente.

📹Así quedó el bus de la línea 187, de la empresa San José Obrero, que sufrió ayer un grave desperfecto mecánico sobre la avenida República Argentina, en Asunción.



🏥El incidente dejó cuatro pasajeras heridas, quienes fueron trasladadas a centros asitenciales. pic.twitter.com/zJUC29NumD — El Independiente (@elindepy) August 18, 2026

Asimismo, según los reportes de las autoridades correspondientes, el ómnibus se encontraba realizando su recorrido de retorno a su parada desde el Instituto de Previsión Social hasta la ciudad de Nueva Italia, cuando sufrió el percance que ocasionó heridas a los pasajeros.

Usuarios reportan fallas en buses

Por medio de las redes sociales, varios usuarios de esta línea denunciaron su incomodidad con el servicio prestado por la empresa San José Obrero, ya que en varias oportunidades sus buses presentan problemas mecánicos y dejan varados a sus pasajeros en diferentes puntos de la ciudad, entonces se trataría de eventos repetitivos.

Se espera que luego de este percance las autoridades correspondientes tomen las medidas pertinentes para evitar este tipo de accidentes mecánicos que se pueden prevenir con revisiones periódicas de los vehículos que transportan a diario pasajeros y así, se puedan evitar tragedias donde se lamenten pérdidas humanas.

De acuerdo con los testimonios, no sería la primera vez que una de sus unidades presenta fallas mecánicas o circula sin encontrarse en óptimas condiciones para garantizar un servicio seguro.

Finalmente, el video que evidencia el accidente sufrido por un bus de transporte público, que perdió las llantas traseras mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo y dejó a múltiples personas heridas, corresponde a un hecho que los usuarios reportan como recurrente por parte de la empresa.