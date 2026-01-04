Fuerza Armada de Venezuela acusa a EE.UU. de asesinar compatriotas y exige la liberación de Nicolás Maduro

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Venezuela, ahora sin su líder Nicolás Maduro, se pronunció mediante el discurso de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmando que el ataque militar de EE.UU. habría asesinado a varios venezolanos. Además, exigió la liberación del autócrata, quien permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.

Ministro de Defensa venezolano revela presuntas muertes

Durante el pronunciamiento, Padrino calificó como "cobarde secuestro" la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores a manos de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano, que inició con bombardeos aéreos en bases estratégicas.

"El hecho (captura) fue perpetrado ayer sábado 3 de enero, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes", reveló el funcionario venezolano.

Asimismo, consideró una "acción criminal antijurídica" contra la soberanía del país la iniciativa militar que ejecutaron los agentes liderados por Donald Trump la madrugada de este sábado 3 de enero, que culminó en la captura y traslado de Maduro a Nueva York.

Según la BBC, los ataques aéreos estadounidenses fueron dirigidos a bases estratégicas en Venezuela: la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, la instalación militar Fuerte Tiuna, puerto La Guaira, aeropuerto de Higuerote y antenas de telecomunicaciones de El Volcán.

Exige la libertad de Nicolás Maduro

Padrino también exigió la "rápida liberación" del líder chavista, quien, según señaló, fue elegido constitucionalmente por el pueblo venezolano para gobernar el país durante el periodo 2025-2031, pese a las constantes denuncias de fraude por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado.

"Se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente. Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rapida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela", exigió.

Según el ministro del Interior, en los últimos 25 años, el sistema electoral de Venezuela siempre ha garantizado procesos eleccionarios "libres, soberanos, directos, secretos y universales".

Además, condenó que este "acto de profunda saña" haya involucrado también a la esposa de Maduro, Cilia Flores, "una mujer de valores, cristiana, de principios, a la que también se la llevaron esposada".

Ante ello, se dirigió a los gobiernos de todo el mundo para exhortarlos a pronunciarse en torno a los acontecimientos ocurridos en Venezuela en las últimas horas, resaltando algunas "manifestaciones populares en todas partes del mundo, rechazando esta grosera intervención".

"Le pedimos al mundo que vea lo que está ocurriendo contra de la soberanía de Venezuela. Esa pretensión colonialista que se quiere implementar en América Latina y el Caribe, nosotros, desde aquí, la rechazamos. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier estado", finalizó.

