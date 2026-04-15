Gustavo Petro respalda segundo lugar de Roberto Sánchez en las elecciones 2026: "El progresismo avanza de nuevo en Perú"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este miércoles 15 de abril su respaldo político al candidato presidencial por Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, tras conocerse su ubicación en el segundo lugar de las elecciones generales del domingo 12 de abril.

De acuerdo con la plataforma oficial de resultados en tiempo real de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al promediar el 91 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) continúa encabezando las preferencias con un 17.00 %, seguida del candidato de izquierda con un 12.05 % y de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien viene obteniendo un 11.87 %.

Respaldo a exministro de Pedro Castillo

Esta no es la primera que el mandatario de Colombia se relaciona con la política peruana. Como se recuerda, fue uno de los principales críticos de la vacancia del expresidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022 tras su intento de golpe de Estado, el cual le valió ser condenado a más de 11 años de cárcel por el delito de de conspiración para la rebelión.

Precisamente, el también exministro de Comercio Exterior de la administración castillista está logrando virtualmente un espacio en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo domingo 7 de junio.

Esta figura no ha pasado desapercibida para Petro, dejando a entrever que un hipotética victoria en los comicios peruanos pueden darle "justicia" a los deudos de las manifestaciones sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

"El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben está época de la muerte que desataron en la población", escribió en su cuenta de "X".

El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben está época de la muerte que desataron en la población. https://t.co/cjqLh1Dq06 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

Generó controversia con el Perú por la isla Chinería

A inicios de agosto de 2025 se abrió una controversia entre ambos países sudamericanos, luego de que Gustavo Petro acusara a Lima de haberse "anexado ilícitamente" la isla Chinería (también conocida como Santa Rosa), ubicada en la zona limítrofe de Perú y Colombia.

Dicha afirmación, la cual rechazada por unanimidad por la clase política peruana, se agravó mucho más cuando el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, colocó una bandera colombiana en territorio peruano. El hecho derivó que Petro sea declarado persona no grata por el Congreso del Perú.

Para abordar esta problemática, se llevó a cabo en la capital peruana del 11 al 12 de septiembre, la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF), mecanismo bilateral - técnico creado por ambos países para tratar asuntos relacionados con la inspección de la frontera común, así como la reposición, reparación, y protección de hitos, entre otros aspectos.

Como se recuerda, el Tratado Salomón - Lozano de 1922 determinó la frontera peruano-colombo, delimitada y reconocida en una extensión de 1,614 km. Su entrada en vigor comenzó oficialmente desde el 19 de marzo de 1928.

Frente al "reclamo" originado por el Gobierno de Colombia, la isla Chinería fue asignada al Perú en 1929, como parte del proceso demarcatorio derivado del Tratado de 1922. Por su parte, a Colombia le fue asignada la isla Leticia, de acuerdo con el thalweg del río Amazonas.

Gustavo Petro nuevamente se hace presente en el ámbito político peruano, mostrando su postura en favor de Roberto Sánchez, pese a las tensiones que ocasionó con el Perú hace siete meses.