Querida actriz de 'Luz de Luna' anuncia su embarazo con EMOTIVO mensaje en redes: "Un sueño hecho realidad"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz que formó parte de la famosa telenovela 'Luz de Luna' anunció con un emotivo mensaje y video en redes sociales que está embarazada. Junto a su esposo, la artista aseguró que era "un sueño hecho realidad".

Actriz de 'Luz de Luna' embarazada: Así lo anunció en redes

Mediante su cuenta oficial de Instagram, una querida actriz que ha deleitado a todos con sus habilidades artísticas ante la cámara tras formar parte del elenco de 'Luz de Luna', reveló una noticia que no solo alegró a sus familiares, sino a todos sus seguidores en redes sociales.

¡Vanessa Silva será mamá! La actriz venezolana no dudó en compartir en sus redes un video para anunciar la llegada de su bebé junto a su esposo, el músico venezolano José Luis Graterol, con quien se encuentra emocionada por esta nueva etapa que viven actualmente.

De acuerdo a la escena difundida por la artista, tiene tres meses de gestación. Incluso, se puede observar la sonrisa que cada uno esboza en sus rostros mientras sostienen la ecografía que confirma la "dulce espera". Además, la pareja de la exprotagonista de 'Luz de Luna' no duda en darle un tierno beso a la "barriguita" donde crece su bebé, cuyo género aún no ha sido revelado.

"Un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nuestr@ bebé del amor, eres un sueño hecho realidad. Te amamos con todo nuestro corazón y te estamos esperando con mucha ilusión", escribió Vanessa Silva.

Vanessa Silva emocionada por la llegada de su bebé

En el video subido en el Instagram, la actriz Vanessa Silva compartió algunos detalles de cómo viene viviendo los primeros meses de su embarazo. Contó que su barriga todavía no se nota demasiado, aunque conforme avance su gestación ello cambiará.

"La panza todavía escondida, aunque no debe tardar en salir, me despierto sin barriga pero a medida que pasa el día me voy inflamando", sostuvo en Instagram. Seguidamente, mediante una interacción con sus seguidores, anunció que su embarazo fue planeado y el 29 de agosto será la revelación de género de su bebé.

Finalmente, precisó que no duda en decirle a su esposo que su embarazo "es una etapa maravillosa" porque era algo que tanto esperaba. Además, contó que no tiene síntomas y aconsejó a sus seguidoras mantener una buena alimentación, ejercicios y suplementación si están en la búsqueda de un bebé.

¿Quién fue Vanessa Silva en 'Luz de Luna'?

La actriz venezolana estuvo en tres de las cuatro temporadas de la telenovela 'Luz de Luna'. En 2021 ingresó con el rol de Luna Mujica, pero luego cambió a Alma Hermoza, su hermana gemela. En 2023, regresó con ese personaje y tuvo un romance con León Zárate.

Tras su paso por la aclamada producción televisiva, la actriz Vanessa Silva no dudó en compartir con sus seguidores el emotivo momento que vive junto a su esposo actualmente: está embarazada. El anuncio fue a través de un mensaje y video en sus redes sociales.