Joven acróbata conocido como el 'Spiderman de Yemen' murió tras caer a un cráter volcánico

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El joven acróbata Qaqaa Antar al Absi, popularmente conocido como el 'Spiderman de Yemen', ha muerto tras caer en un cráter volcánico en el sur de la nación mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin material de seguridad.

El 'Spiderman de Yemen' falleció a los 30 años

El joven escalador de 30 años, que se había convertido en gran sensación en las plataformas digitales, perdió la vida el pasado viernes, 12 de junio, cuando se resbaló durante una de sus presentaciones en la ladera interna del cráter Damt, localizado en la provincia yemení de Al Dalea.

Según información preliminar, en el preciso momento en que el también influencer se encontraba realizando la peligrosa escalada no portaba ningún equipo de seguridad. Los equipos de rescate han recuperado su cuerpo un día después del trágico accidente, de acuerdo a la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes del Yemen.

Hay que mencionar que, Al Absi se convirtió en toda una personalidad en su país tras publicar videos en sus redes sociales en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad.

Los visitantes y turistas le solían pagar pequeñas cantidades de dinero para realizar estas arriesgadas acrobacias. Según los lugareños, dichas propinas se habían convertido en la principal fuente de ingresos del 'Spiderman de Yemen'.

Al reportarse su deceso, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y de apoyo a la familia por la valentía de Qaqaa Antar al Absi, pero a su vez lamentaron su situación económica que le había llevado a recurrir a este tipo de actividades en las que se exponía al peligro.

"Spider-Man" in Yemen dies after falling while climbing an extinct volcano crater. pic.twitter.com/PafMDoHJhq — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) June 13, 2026

Un rescate "extremadamente complicado"

Para hallar al acróbata, los rescatistas se enfrentaron a condiciones extremadamente difíciles debido a que la operación obligaba a transitar un terreno escarpado , además del intenso calor que desprendía el cráter.

El volcán, que se considera extinto, se sitúa a unos 220 kilómetros de la capital de Yemen y es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Se le considera que es peligroso porque posee escarpadas paredes rocosas y altas temperaturas generadas por los procesos térmicos subterráneos.

Cuando se encontraba realizando una de sus presentaciones acrobáticas en la ladera interna del cráter Damt, Qaqaa Antar al Absi, popularmente conocido como el 'Spiderman de Yemen, resbaló y perdió la vida a los 30 años causando gran impacto en su país y las redes sociales.