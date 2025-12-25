Papa León XIV da su primer mensaje por Navidad: Hace un llamado de paz y alto a las guerras

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV envió su primer mensaje de navidad en el balcón de la Basílica de San Pedro, para miles de fieles congregados en la plaza vaticana.

Mensaje de paz

El sumo pontífice hizo un llamado mundial a la paz, exhortando al final de los conflictos armados en diversas regiones del mundo. Sus palabras se dieron durante la tradicional bendición Urbi et Orbi, en la que también pidió apoyo de la comunidad internacional para promover el diálogo.

Durante su intervención, el Papa León XIV manifestó su preocupación por los efectos de la guerra en Ucrania, e instó a las partes involucradas a entablar un diálogo "sincero, directo y respetuoso". En ese sentido animó a Rusia y Ucrania a tener valor de negociar de forma directa, y reiteró su llamado a que cese el intercambio de fuego.

Además, señaló que, pese al tiempo transcurrido, no se ha logrado un cese de hostilidades, y mencionó la existencia de un plan actualizado propuesto por Estado Unidos, que contempla zonas desmilitarizadas y la congelación del frente.

Asimismo, en su homilía navideña, el pontífice abordó la situación humanitaria en diversas regiones, como el conflicto en Gaza, con especial énfasis en las condiciones extremas que enfrentan los desplazados por la guerra. Tomó en cuenta las tiendas de campaña expuestas al clima y las dificultades que sufre la población civil.

También mencionó los conflictos armados en países como Sudán, Malí, Burkina Faso, la República Democrática del Congo y Myanmar, y realizó un llamado a no dejarse vencer por la indiferencia ante el sufrir de otros seres humanos.

El papa resaltó que la fragilidad de las poblaciones debe ser considerada en cualquier esfuerzo de paz. En su mensaje, evitó referirse a estrategias concretas, pero insistió en que la comunidad internacional tiene un rol clave en facilitar el diálogo entre partes en conflicto.

Habló en diferentes idiomas

Prevost se dirigió a sus fieles en italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe, chino y latín, en los idiomas que envió un mensaje de navidad y paz: "Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias", dijo.

Previamente señaló ante los miles de fieles: "Y ahora les mando un mensaje de felicitación en varios idiomas", señaló.

Es así como el sumo pontífice envió su primer mensaje de navidad a los miles de fieles, haciendo uso de diferentes idiomas hizo un pedido de paz.