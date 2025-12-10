10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio arrasó un edificio de oficinas de siete pisos, dejando al menos 22 fallecidos y varios heridos, según las primeras diligencias. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que preocupó a los residentes.

Incendio en edificio de siete pisos

Una vez más, un siniestro ha generado preocupación a nivel internacional. Un incendio arrasó un edificio de oficinas en la capital de Indonesia, Yakarta. De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se extendió rápidamente y las llamas envolvieron el inmueble conocido como la torre de Terra Drone, entre las que se cuentan la filial local de la empresa japonesa Terra Drone, líder global en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada.

Las densas columnas de humo negro llegó hasta el cielo provocando pánico entre los residentes y trabajadores cercanos al edificio, el último martes, 9 de diciembre. Según el jefe de policía del centro de Yakarta, Susatyo Purnomo Condro, se presume que el siniestro ocurrió alrededor del mediodía en el primer piso.

Debido a la magnitud de la emergencia, al menos 29 camiones de bomberos se desplazaron hasta el lugar para intentar apagar las llamas y rescatar a las personas atrapadas en el edificio.

Bomberos y efectivos policiales ayudan a los heridos y personas atrapadas en el incendio en Yakarta.

Investigan causas del incendio: ¿Presunta negligencia?

Según la cadena pública japonesa NHK, la Policía indonesia también analiza los detalles del incendio por si está vinculado a una supuesta explosión de una batería en la planta baja del edificio, desde donde se propagó a las plantas superiores o un cortocircuito. Sin embargo, las diligencias e investigaciones siguen su curso para averiguar las causas exactas que dieron origen a este incendio.

"Se sospecha que un cortocircuito o un fallo térmico en la batería del dron provocó una explosión y un incendio", dijo a la televisión local un sobreviviente llamado Dimitri, quien como muchos indonesios usa un solo nombre.

El incendio fue extinguido después de tres horas de intenso esfuerzo. Las autoridades, que ya han interrogado a ocho testigos, buscan determinar si existe un delito de negligencia.

En Yakarta, al menos 22 personas han muerto y 15 han resultado heridas en el incendio de un edificio de oficinas de siete plantas.#Canal24horas

▶https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/dBFuoHkt3x — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 9, 2025

Siniestro dejó al menos 22 víctimas

Tras los primeros avances de rescate, se reveló que al menos 22 personas perdieron la vida por aparente inhalación del humo, y, según RTVE, también se reportaron 15 heridos con lesiones leves.

Los reportes de televisión mostraron la tensa evacuación de más de una docena de trabajadores atrapados, incluidas muchas mujeres, desde el sexto piso utilizando una escalera de emergencia extendida por los bomberos.

Policía investiga acusaciones de negligencia en edificio Torre Drone Indonesia.

Es así como tras el incendio ocurrido en Hong Kong se reveló que otro siniestro sorprendió a todo el mundo. Un devastador incendio desatado en el edificio de oficinas Terra Drone, en el centro de Yakarta, Indonesia, dejó un saldo preliminar de al menos 22 personas muertas, según informaron medios locales.