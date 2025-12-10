Hija de María Corina Machado recibió el premio Nobel de la Paz en su nombre: "Mi madre unió a millones de venezolanos"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La incertidumbre terminó. Este miércoles 10 de diciembre, se realizó la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, sin la presencia de la política. Ante ello, fue su hija Ana Corina Sosa quien recibió el galardón en su lugar.

Ana Corina Sosa confirma que su madre reaparecerá de la clandestinidad

Esto se dio después de un panorama incierto en Oslo, capital de Noruega, donde se desconocía el paradero de Machado a pocas horas de la entrega. Dado que no aparecía en el Grand Hotel de Oslo, donde se alojan los galardonados, el Instituto Nobel confirmó que no llegaría a la ceremonia oficial.

Por ello, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, reveló el mismo día de la entrega que la política venezolana no se encuentra en Noruega y confirmó que no sería ella quien reciba la distinción.

"Desgraciadamente, todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 (hola local), cuando comience la ceremonia", informó.

Según declaró a Infobae un representante de la oposición venezolana que llegó a Oslo para participar de la ceremonia, "primó la seguridad de María Corina por todo lo demás".

Hija de María Corina Machado

Pese a ello, el Comité del Nobel aún mantiene abierta la posibilidad de la llegada de Machado a Oslo. De hecho, se difundió un audio de casi tres minutos donde la propia líder venezolana confirma que no llegaría a tiempo para la ceremonia, pero que está en camino a su vuelo hacia Oslo.

Ante la ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado, hija de la política, fue la encargada de recibir el premio Nobel de la Paz en su nombre. Antes de leer su discurso de aceptación, reveló que Machado reaparecerá tras permanecer en clandestinidad.

"Con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en la clandestinidad, escondida. Ella solo quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito", dijo Sosa.

Comité del Nobel pide a Maduro que dimita de la presidencia

Por su parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydne, también pronunció un discurso en honor a María Corina Machado, donde instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a dimitir y aceptar la "voluntad" del pueblo venezolano.

"Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", dijo.

