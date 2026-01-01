Incendio en bar de Suiza deja decenas de muertos y heridos en plena celebración de Año Nuevo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El inicio del año 2026 en Suiza se vio marcado por una terrible tragedia. Apenas pasada la medianoche, un incendio en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, dejó decenas de muertos y heridos. El establecimiento, considerado uno de los epicentros de la fiesta en la región, se encontraba lleno de turistas y residentes que celebraban la llegada del nuevo año.

La policía confirmó que el fuego se reportó alrededor de la 01:30 de la madrugada y que la explosión escuchada en el lugar habría sido la consecuencia del incendio, descartando la hipótesis de un atentado.

🔴 | La Policía confirma "decenas de muertos" en el incendio en la fiesta en una estación de esquí en Suiza. pic.twitter.com/WJdG8dhsRi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 1, 2026

Balance de víctimas

Aunque las autoridades aún no han ofrecido cifras oficiales, diversos medios estiman cifras que podrían ser alrededor de 40 muertos y 100 heridos. El número exacto sigue en verificación, mientras equipos de emergencia trabajan en la zona.

Asimismo, el origen del incendio permanece indeterminado, aunque testimonios de los asistentes y testigos recogidos por la prensa sugieren que pudo estar relacionado con el uso de material pirotécnico durante un concierto, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada aún por las autoridades locales.

Mientras tanto, la policía cantonal de Valais mantiene abierta la investigación y ha declarado que se trata de un caso de "origen desconocido".

Respuesta de las autoridades

Más de seis unidades de bomberos, junto a policías y socorristas, se movilizaron de inmediato. La zona fue cerrada al público y se instauró una exclusión aérea sobre Crans-Montana para facilitar las labores de rescate. Vecinos relataron que el humo ingresó a varias viviendas, generando preocupación por la salud de los residentes.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó su "profunda conmoción" y envió condolencias a las familias de las víctimas, mostrando solidaridad con Suiza.

Profonde émotion après l'incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j'adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026

Testimonios de la tragedia

Un turista estadounidense describió escenas de pánico: "Las personas corrían y gritaban en la oscuridad mientras las llamas envolvían el local". Otros vecinos señalaron que, al coincidir con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría hasta que el humo se hizo evidente.

La tragedia en Crans-Montana deja una cicatriz en una de las estaciones de esquí más exclusivas de Europa. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un desastre que recuerda los riesgos de las aglomeraciones festivas y el uso de pirotecnia en espacios cerrados.