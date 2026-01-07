RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Intento fallido

Instituto Nobel desmiente a María Corina Machado: "No puede transferir su premio a Trump"

El Instituto Nobel noruego negó que un Premio Nobel se pueda transferir a terceras personas, luego de que María Corina Machado exprese su deseo de entregar su Nobel de la Paz a Trump.

Machado no puede "ceder" su Premio Nobel a Trump, afirma Instituto Nobel.
Machado no puede "ceder" su Premio Nobel a Trump, afirma Instituto Nobel. Composición Exitosa

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmara estar "dispuesta" a "entregar y compartir" su Premio Nobel de la Paz con el presidente Donald Trump, el Instituto Nobel ha confirmado que esa posibilidad es totalmente inviable, según las reglas.

En su primera aparición pública tras la caída de Maduro a manos de Washington, la política agradeció al mandatario estadounidense por "las acciones históricas" ejecutadas para capturar al líder chavista.

En ese sentido, durante su entrevista con Fox News, Machado expresó su deseo de compartir el reconocimiento que se le otorgó con Trump, pese a que este no le mostró respaldo para gobernar Venezuela al considerar que "no tiene el respeto" de su pueblo.

Premios Nobel no pueden ser transferidos a terceros

Sin embargo, el portavoz del Nobel, Erik Aasheim, negó contundentemente que la intención de María Corina Machado pueda ser posible en declaraciones a la Agencia EFE.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", explicó  Aasheim.

María Corina Machado estaría dispuesta a entregar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump
Lee también

María Corina Machado estaría dispuesta a entregar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

El representante del Instituto Nobel, también secretario del Comité Noruego del Nobel, precisó que los laureados "son libres de disponer" del dinero del premio de la forma que consideren más oportuna.

Noticia en desarrollo...

María Corina Machado habría bloqueado liberación de presos políticos en Venezuela, según New York Times
Lee también

María Corina Machado habría bloqueado liberación de presos políticos en Venezuela, según New York Times

Temas relacionados Donald Trump EEUU Estados Unidos Instituto Nobel Maria Corina Machado Premio Nobel de la Paz Venezuela

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA