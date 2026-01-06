RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
¿Opositora o cómplice?

María Corina Machado habría bloqueado liberación de presos políticos en Venezuela, según New York Times

Según NYT, María Corina Machado se habría negado a facilitar la liberación de presos políticos al negarse a entregar sus nombres a Richard Grenell, enviado de Trump.

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 06/01/2026

Según reveló el New York Times, María Corina Machado habría optado por no entregar nombres de presos políticos en Venezuela al enviado de Donald Trump, Richard Grenell, lo que terminó frenando cualquier apoyo de EE.UU. para su liberación.

Machado no quiso entregar nombres de presos políticos a EEUU

Después de que el presidente estadounidense haya afirmado que la líder opositora venezolana "no tiene el respeto" de su país, tras dar detalles sobre la captura de Nicolás Maduro, se generaron especulaciones sobre esta falta de confianza hacia Machado.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo el mandatario el fin de semana.

Este martes, se dio a conocer que la relación de la política venezolana con los funcionarios de la Casa Blanca se habría deteriorado desde hace varios meses, pese a que incluso ella le dedicó a Trump, con quien no habla desde octubre del 2025, su Premio Nobel de la Paz.

Cinco personas vinculadas a la Casa Blanca revelaron al citado medio que Richard Grenell, un enviado de Trump, se reunió en enero del 2025 con representantes de Machado en Washington, pero este pidió encontrarse en persona con ella.

Además, solicitó a la opositora venezolana, a través de sus abogados, una lista de presos políticos que ella y su equipo querían que fueran liberados con apoyo de las fuerzas especiales de Estados Unidos

Donald Trump sobre María Corina Machado tras captura de Maduro
Donald Trump desestimó a María Corina Machado para gobernar Venezuela.

Sin embargo, Machado se negó a reunirse con Grenell y la cita nunca se produjo, pese a que la delegación estadounidense le prometió que estaría protegida. Según fuentes informadas, solo hubo una llamada telefónica "cordial".

Las fuentes refirieron que, mientras la laureada política y su equipo ignoraban constantemente la petición de una lista de presos políticos por parte de Estados Unidos, la relación entre ambos bandos se resquebrajó notablemente, ampliando una distancia que, ahora, no la está favoreciendo.

Según NYT, la negativa de Machado respondería a evitar que se le acuse de favoritismo o de demostrar que su movimiento político esté motivado por las negociaciones.

Trump y Rubio prefirieron a Delcy Rodríguez

Por ahora, el presidente Trump y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, han optado por trabajar conjuntamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dejando de lado a María Corina Machado, decisión que ya se había tomado mucho antes de la captura.

Altos funcionarios estadounidenses habrían convencido al mandatario de no respaldar a Machado, pues podría haber desestabilizado aun más el país y demandar una presencia militar "más robusta en su interior". Washington no estaría priorizando la democracia, sino el petróleo y sus riquezas.

