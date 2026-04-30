Contacto riesgoso: Joven acaricia un ciervo en Japón y termina con problemas de salud

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El caso de Cristina Romaña se ha viralizado luego que la joven visitara Japón y acaricie un ciervo que la habría infectado de una rara enfermedad.

Cristina Romaña es una bailarina profesional de 25 años que ha visto su vida paralizada desde hace un año y medio cuando contrajo una grave enfermedad tras un viaje que hizo a Japón.

La joven visitó el Parque de Nara para acariciar ciervos en plena naturaleza, pero a los pocos días empezó su peor pesadilla. Lo que habría involucrado una picadura, hizo que la joven presentará heridas de gran alarma.

Síntomas de alarma

Ella noto que estaba enferma porque comenzó a tener síntomas drásticos como: cansancio extremo y fiebre alta. Este tipo de sintomatologías, para la afectada correspondieron a una especie de gripe fuerte.

No obstante, al retornar a su país de origen en España fue a los centros médicos correspondientes para recibir un diagnóstico y posteriormente un tratamiento que la ayudara a recuperar su estado de salud.

Una de las principales preguntas ejecutadas por el personal médico de España fue sobre sus actividades realizadas en su viaje al continente asiático.

Ante estos cuestionamientos, la paciente comentó que estuvo en contacto con animales en el Parque Japonés de Nara y había consumido carnes que no habían estado lo suficientemente cocinadas.

Desde ese momento, Cristina comenzó a recibir una serie de diagnósticos que no eran acertados con las dolencias que sufría. Algunos de ellos eran sífilis, impétigo, entre otros.

Diagnóstico final

Sin embargo, su diagnóstico final engloba todos los síntomas que ha presentado hasta el momento que son: mareos continuos, parálisis facial, fotosensibilidad y problemas del corazón que afectaban su calidad de vida.

Estos males que presentaba Cristina eran propios de la enfermedad de Lyme y presenta una de las cepas más graves que existen. De igual forma, los análisis concluyeron que la garrapata le había transmitido bacterias y parásitos.

Su contagio ocurrió en noviembre del 2024 y en junio del año pasado, la unidad de tropicales de Madrid se comunicó con ella para que acudiera al hospital con urgencia y el doctor dijo que su diagnóstico es la Rickettsia, que es una bacteria generada por una garrapata.

Ella se está tratando esta enfermedad en Alemania debido a que en España no supieron reconocer la enfermedad y los síntomas que presentaba los derivaron a distintos tratamientos que no eran los que le correspondían, lo que le generaba mayor malestar.