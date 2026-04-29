Daniel Noboa denuncia incursión de guerrilleros colombianos "impulsados por Petro" en la frontera de Ecuador

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este 29 de abril la presunta incursión de guerrilleros colombianos en la frontera norte del país. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario afirmó que recibió reportes sobre el ingreso irregular de estos grupos armados y responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro de impulsar dichas acciones.

Noboa aseguró que su administración protegerá tanto la frontera como a las comunidades que habitan en esa zona, subrayando que no permitirá que se exporten conflictos internos hacia territorio ecuatoriano.

Un mensaje directo a Bogotá

En su mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Noboa criticó a su homólogo colombiano, instándolo a "dedicarse a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos".

Con ello, el mandatario ecuatoriano no solo denunció la incursión, sino que también buscó marcar distancia política respecto a la gestión de Petro, colocando la seguridad fronteriza como un tema prioritario en su agenda.

Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro.



Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población.



Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar... — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 29, 2026

Gustavo Petro responde

Horas después, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó públicamente, calificando la denuncia como falsa. En su mensaje, sugirió a Noboa no confiar en todas las fuentes que le informan y lo invitó a encontrarse en la frontera para "construir la paz de esos territorios".

La respuesta buscó desactivar la acusación y proyectar disposición al diálogo, aunque mantuvo un tono crítico hacia la postura de su homólogo ecuatoriano.

Petro niega la existencia de guerrilleros en la frontera.

Este episodio se suma a una serie de fricciones previas entre ambos gobiernos. En enero de 2026, Noboa inició una guerra arancelaria contra Colombia, aplicando tasas de seguridad del 30% a las importaciones por la falta de cooperación en el combate al crimen organizado en la frontera.

La medida escaló hasta un 100% de aranceles, generando un fuerte impacto económico y diplomático. Aunque hubo intentos de diálogo, las tensiones comerciales se mantuvieron y ahora se entrelazan con problemas de seguridad.

La denuncia de Noboa y la respuesta de Petro reflejan un deterioro en las relaciones bilaterales, donde los problemas de seguridad fronteriza se cruzan con disputas comerciales y acusaciones políticas.

El cruce de declaraciones evidencia que la frontera norte sigue siendo un punto crítico y que la cooperación entre ambos países enfrenta serios obstáculos. Mientras Noboa insiste en proteger la soberanía ecuatoriana, Petro plantea un encuentro para "construir la paz", mostrando que la relación atraviesa uno de sus momentos más tensos.