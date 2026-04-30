Corea del Sur: Muñecos creados con IA son usados como asistentes para adultos mayores

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el creciente porcentaje de adultos mayores en Corea del Sur, algunas marcas han visto una oportunidad de negocio para combatir una de las problemáticas que enfrenta la población por medio de la IA instalada en muñecos para atender a este sector del país.

Corea del Sur, es considerado un país con una alta tasa de depresión en sus habitantes debido a su alto envejecimiento en la población que no cuenta con un acompañamiento en sus hogares.

Según los datos recopilados, en Corea del Sur, más del 20% de la población supera los 65 años. Por esta razón, la marca "Hyodol" creo un plan de acción.

¿Cuál es el propósito de estos muñecos creados con IA?

La principal finalidad es acompañar a personas mayores que viven solas, estos muñecos tienen la capacidad de almacenar información por medio de una programación y hacerles recordar rutinas que son favorables para su salud y bienestar

Asimismo, pueden ser de gran ayuda para detectar situaciones o episodios de riesgo que podrían ocurrirles a los adultos de la tercera edad.

Dicha medida aparece en favor de la soledad que viven muchos adultos mayores que no pueden desarrollar sus habilidades sociales dentro de casa.

#Corea del Sur está recurriendo a #muñecos con inteligencia artificial (#IA) para acompañar a personas mayores que viven solas, capaces de recordarles rutinas diarias y detectar situaciones de riesgo, y que algunos consideran incluso "amigos" en un país aquejado de altas tasas de... pic.twitter.com/HWnjCSCE0a — El Universo (@eluniversocom) April 30, 2026

Implementación tecnológica

El equipamiento tecnológico que tienen estos muñecos ha llegado a tal punto que pueden comportarse como dispositivos que transmiten música y sonidos que les pidan los usuarios en el día a día.

La ciudadana Kim Ji Hee, directora ejecutiva de la fábrica de muñecos que cuentan con inteligencia artificial llamada "Hyodol" tiene hasta el momento 15 mil usuarios.

Además, por medio de su investigación destacó el análisis del comportamiento de los ancianos en el país asiático.

Como parte de este resultado, la directora llegó a la conclusión que el comportamiento de descuido personal en este sector de la población no se daba por deterioro cognitivo o dolencias físicas, sino que estaba relacionado con la soledad.

Esto quiere decir que, el vínculo emocional entre las personas de la tercera edad y los muñecos crea un inicio en la utilización del producto.

De esta forma, con el pasar del tiempo se pueda ir educando a la tecnología para prevenir enfermedades y detectar en temprana etapa si el usuario tiene depresión.

Finalmente, esta iniciativa puede ayudar a que más personas que lo necesitan reciban estos acompañamientos tecnológicos y sean parte de su rutina diaria en favor de su salud mental y física.