Estudiante universitario es detenido en CONOCIDO supermercado tras ser captado grabando a menores de edad

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dylan Kyle Ouellette, de 21 años, fue capturado en un Wallmart luego de ser confrontado por un padre de familia. El sujeto admitió que las menores le parecieron "lindas", pero la revisión policial de su teléfono reveló 50 cargos por posesión de pornografía infantil.

El perturbador hallazgo en el dispositivo móvil

La intervención inicial por alteración del orden público cambió drásticamente cuando los agentes de seguridad revisaron el equipo celular del detenido. Según el reporte policial del Condado de Seminole, los investigadores descubrieron cientos archivos de abuso sexual infantil almacenados de forma privada.

Las autoridades también detectaron diversos mensajes en la aplicación Telegram donde el joven expresaba un preocupante interés sexual por niñas de corta edad. Estas comunicaciones digitales sirvieron como evidencia fundamental para elevar la gravedad de las acusaciones y asegurar así su detención inmediata.

El historial delictivo de Ouellette agravó su situación legal frente a la corte local del estado de Florida. Se reveló que el estudiante universitario ya contaba con un arresto en 2022 por delitos similares y se encontraba bajo un régimen de libertad condicional juvenil.

Este tipo de comportamientos recurrentes encendió las alarmas de los peritos informáticos, quienes analizaron la profundidad del material recolectado. Los informes detallan que el contenido no era casual, sino que formaba parte de una colección suya.

😡21-year-old Dylan Ouellette Recording Girls at Walmart Near Oviedo Had Hundreds of Child Porn Files😡

Jamilette Santana says she was in the toy aisle with her 4- and 8-year-old daughters when she noticed a man passing behind her who appeared to be recording them. Cell phone... pic.twitter.com/SEoZpSx8Am — American Crime Stories (@AmericanCrime01) April 30, 2026

Fianza millonaria y estrictas medidas de vigilancia

Un juez del estado ha decretado que el imputado deberá depositar la cantidad de 1,75 millones de dólares para poder disfrutar de la libertad. Esta cantidad ha sido calculada diseñando un importe específico por cada uno de los cincuenta cargos graves que ahora enfrenta, después de que se examinaran su celular.

En caso de que el implicado logre constituir dicha cantidad, el joven acusado no podrá tener ningún tipo de contacto con menores. Además, deberá portar un aparato de control por GPS durante las veinticuatro horas: tampoco le será permitido el uso de un dispositivo que funcione como un teléfono fijo, una computadora, o una tablet.

Las limitaciones incluyen la prohibición de acudir a parques , a escuelas o a centros comerciales en los que se reúnan las familias con los niños. De alguna manera, estas limitaciones intentan evitar que el imputado pueda volver a llevar a cabo conductas de "stalking" semejantes a las que ya realizó en la zona de juguetes.

El sospechoso permanece encerrado en la cárcel de Seminole, a la espera de que tengan lugar las correspondientes audiencias judiciales. Este hecho ha causado una importante conmoción en la comunidad, en razón de la doble vida que llevaba el joven estudiante, y que pasaba desapercibido en el entorno habitual del día a día.