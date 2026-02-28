Capturan a tres presuntos sicarios implicados en el asesinato de alcalde de Coviriali

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, ocurrido el pasado 26 de febrero en la carretera Coviriali en la provincia de Satipo, región Junín.

Capturan a tres presuntos implicados

Agentes de la PNP detuvieron a tres presuntos implicados en el asesinato del alcalde de la municipalidad distrital de Coviriali, Iroshi Erick Ureta Campos,

De acuerdo a la información policial, dos de los detenidos son ciudadanos peruanos, mientras que el otro sujeto es de nacionalidad venezolana.

Los detenidos fueron identificados como Efraín Teodoro Sedano (28), el cual está sindicado como el presunto conductor de la motocicleta con placa 4217FW partícipe en el crimen.

El sujeto de nacionalidad venezolana fue identificado como Abel David Abreu Ilarte, el cual es señalado como el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de la autoridad edil de Coviriali.

El tercer implicado fue identificado como Ricky Barbarán (20) quien habría participado en la adquisición del vehículo implicado en el crimen.

El arma de fuego empleada en el ataque continúa sin ser hallada, mientras que se realizan pericias balísticas a los casquillos recogidos en la escena con el fin de determinar si guardan relación con otros hechos criminales.

La motocicleta utilizada por los dos delincuentes que atentaron contra la vida del alcalde fue incautada como parte de las diligencias fiscales y policiales.

Cámaras de seguridad registraron el ataque en contra del burgomaestre, registro visual con el cual se determinó que dos sujetos con cascos de color rojo y abordo de una motocicleta atacaron al alcalde.

En Junín, se realizó la captura de presuntos sicarios del alcalde de Coviriali en Satipo.



Fiscalía inició investigación preliminar contra responsables

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los sujetos que resulten responsables de haber asesinato al alcalde Iroshi Ureta mientras se realizan las diligencias urgentes del caso.

El encargado de realizar las diligencias urgentes e inaplazables tras este cruel homicidio, es el fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano. Esta autoridad investigará a los sujetos responsables por el delito de homicidio.

Entre las diligencias encargadas por el fiscal se dispuso tomar las declaraciones de los testigos, la visualización de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, entre otras actividades para esclarecer lo ocurrido.

#LoÚltimo | Fiscalía Penal de Selva Central realiza diligencias urgentes contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio del alcalde distrital de Coviriali, Iroshi Ureta, tras un ataque armado en la provincia de Satipo.



— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 27, 2026

