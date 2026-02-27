Donald Trump anuncia una "posesión amistosa" de Cuba

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 26 de febrero que podría optar por una "posesión amistosa" de Cuba, tras la crisis económica que enfrenta la isla ante la ruptura de la venta de petróleo de Venezuela, entre otras presiones.

Trump anuncia posible anexión de Cuba

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos declaró que una posible anexión de Cuba no está muy lejos de los planes de Washington.

Donald Trump afirmó que ya cuenta con comunicación con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ello debido a que el Gobierno insular no contaría con los recursos para sostener el país.

"No tienen dinero, ahora no tienen nada. Quizás tengamos una toma de posesión amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de posesión amistosa de Cuba", anunció.

De acuerdo a la postura de Trump este acuerdo sería "muy positivo" para los cubanos que se encuentran exiliados y que tienen la intención de regresar a la isla. Indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, es quien "lo está gestionando".

Noticia en desarrollo...