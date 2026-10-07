Israel conmemora el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre en medio de intensas protestas hacia Netanyahu

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel rinde un sentido homenaje al conmemorarse el tercer año del ataque masivo ejecutado por el grupo armado Hamás. Como se sabe, las ceremonias buscan honrar a las víctimas en diversos puntos del país, en un contexto sociopolítico delicado que mantiene en constante alerta a la sociedad tras la trágica incursión en octubre de 2023.

Cabe mencionar que esta jornada conmemorativa está acompañada por multitudinarias manifestaciones de familiares y supervivientes. Ante ello, los ciudadanos exigen la determinación de responsabilidades por las fallas operativas que permitieron la incursión enemiga, elevando la tensión ciudadana en momentos donde el primer ministro Benjamin Netanyahu afronta severos cuestionamientos políticos ante las elecciones del próximo 27 de octubre.

🔴🔵 La liberación de los rehenes de Israel de Gaza está próximo a ocurrir, luego de que este viernes 3 de octubre Hamas aceptara el plan de paz de Donald Trump. Además, acordaron dejar la administración de la franja a tecnócratas palestinos, que cuenten con el respaldo del mundo árabe e islámico. 🌐Más información en: https://t.co/uuf79v0A6R October 3, 2025

Más de 400 homenajes recuerdan a las 1200 víctimas

Las conmemoraciones oficiales dieron inicio con un minuto de silencio nacional guardado exactamente a las 6:29 de la mañana, instante preciso en que comenzó la sangrienta ofensiva armada. En esa línea, las autoridades programaron actos conmemorativos en más de 400 localidades del país, incluyendo el antiguo recinto del festival Nova, escenario trágico donde fallecieron más de 370 personas y otras 44 resultaron secuestradas por los atacantes.

Incluso tres años después del estallido de la guerra, cuando el Estado de Israel es más fuerte que nunca, las terribles horas del ataque de Simjat Torá permanecen grabadas en nuestra memoria", dijo Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

Por otro lado, en la ciudad de Tel Aviv se programó una importante ceremonia convocada por el movimiento Kumu, agrupación conformada de manera independiente por supervivientes y parientes de los afectados. No obstante, los manifestantes han enfatizado sus reclamos hacia las autoridades gubernamentales para que se cree una comisión estatal que esclarezca los errores defensivos , una solicitud que ha sido descartada reiteradamente durante los últimos tres años.

"Netanyahu sabe mejor que nadie por qué huye de la verdad, por qué quiere ocultarla", dijo Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel y rival político.

Las elecciones del 27 de octubre intensifican la presión

El ambiente político se percibe tenso a menos de tres semanas de las votaciones generales, donde los cuestionamientos por los fallos previos al ataque se convirtieron en el eje central del debate público.

Cabe mencionar que líderes de la oposición han aprovechado esta simbólica fecha para exigir transparencia sobre la gestión gubernamental , realizando visitas de inspección a las comunidades en la frontera con Gaza.

"Tuvo un impacto a nivel regional, tuvo un impacto a nivel global e incluso tuvo un impacto acá en América Latina", dijo Andrei Serbin Pont, analista internacional para Infobae.

La ofensiva perpetrada por Hamás reordenó por completo el panorama geopolítico y militar en Medio Oriente tras causar la muerte de 1.200 personas y el secuestro de otras 251.