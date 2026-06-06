James Rodríguez envía mensaje a la hija de Gustavo Petro tras polémica por supuesto desplante

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la polémica suscitada los últimos días en Colombia por un supuesto desplante del futbolista James Rodríguez hacia Antonella Petro, hija del actual presidente Gustavo Petro, el deportista se ha comunicado con la implicada para aclarar la situación que generó polémica.

Polémica por supuesto desplante hacía la hija de Petro

El hecho ocurrido el pasado 4 de junio en el que la selección colombiana tuvo una reunión protocolar con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro en la que también se encontraba su hija Antonella Petro. Dichas imágenes publicadas muestran que aparentemente el deportista no atiende un pedido de fotografía de la menor.

🔥 Escándalo en Colombia: James Rodríguez quedó en el centro de la polémica por un desplante a Antonella Petro



Un gesto de James Rodríguez durante un acto protocolar con la Selección Colombia desató una fuerte controversia en redes sociales.



Usuarios cuestionaron al capitán... pic.twitter.com/ZPD8BxhGpg — Argentina Noticias (@argennoti) June 5, 2026

Respuesta del fubolista mediante mensaje a Antonella Petro

Frente lo ocurrido y las reacciones en redes sociales, el seleccionado colombiano ha sido cuestionado por estas acciones. Por esta razón, le escribió un mensaje por la red social Instagram a Antonella Petro, demostrando que no hay ningún inconveniente con ella, dando a entender que todo se trataría de un malentendido.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial", manifestó James Rodríguez.

Las críticas contra el futbolista se multiplicaron rápidamente y reabrieron el debate sobre el trato hacia menores vinculados a figuras políticas. En ese sentido, haciendo referencia al hecho de la fotografía, el deportista le dijo a la menor que la próxima vez que se vieran hablara más fuerte, dando a entender que no la habría escuchado el día que fue capturado el encuentro en un video.

"La próxima me hablas más fuerte, abrazo", escribió James, en un mensaje que busca aclarar el hecho y mostrar cercanía.

🇨🇴 Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, reveló un mensaje que le envió James Rodríguez, en el que el futbolista le prometió una fotografía y una camiseta autografiada, después de la polémica generada por un supuesto desaire del capitán de la selección colombiana... pic.twitter.com/hTQQZDjBbN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 6, 2026

Mediante esta comunicación, el futbolista se compromete a enviarle a Antonella Petro, hija menor del presidente de Colombia una fotografía y una camiseta autografiada, después de la polémica generada por un supuesto desaire del capitán de la selección colombiana durante un acto oficial, mostrando cercanía luego del hecho que ha sido ampliamente comentado por usuarios en diferentes plataformas digitales.

Finalmente, con esta acción realizada por James Rodríguez, el seleccionado del equipo colombiano se muestra enfocado en lo que será el próximo Mundial 2026 donde el país cafetero participará. En ese sentido, el mensaje hacía la hija de Gustavo Petro refleja no tener ningún inconveniente descartando mayores comentarios tras la polémica por supuesto desplante.