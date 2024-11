¿Joe Biden ya no vendrá a Perú para APEC 2024? Esta sería la razón de la inasistencia del presidente de EE. UU.

El excanciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, puntualizó que la visita de Joe Biden liderando la comitiva estadounidense durante el APEC 2024 se hace más incierta con la derrota de Kamala Harris. El experto en temas diplomáticos detalló que la ausencia del mandatario norteamericano suma una nueva baja en el Foro Económico.

En detalle, el ex jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en considerar que la visita de Joe Biden al Perú durante las semanas del APEC es algo que debe verse con pocas expectativas debido al duro golpe recibido por el partido demócrata de los Estados Unidos.

"Ahora, con el resultado, definitivamente descartada Kamala Harris, que pudiera venir acompañando a Joe Biden, ya está descartado. Nos queda Joe Biden si vendrá o no vendrá a Lima, las expectativas en verdad comienzan a desvanecerse. (...) Segundo, que pudiera venir al Perú para la reunión de APEC (...) Me atrevería a decir que Joe Biden, con este resultado, con ese sosiego, con esta situación que le acaba de pasar a los demócratas, estará evaluando seriamente si viene o no a Lima. Una nueva baja, mirando a APEC", enfatizó el internacionalista.