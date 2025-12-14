Presidentes de la región reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en Chile

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con el 99.60% de los votos escrutados y una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales, José Antonio Kast consolidó su victoria en la segunda vuelta electoral y así, se convierte hoy en el próximo presidente de Chile.

Ante la noticia, las reacciones de diversos líderes de los países en la región no se han hecho esperar, comenzando por el propio reconocimiento oficial del actual mandatario Gabriel Boric y, desde argentina, de un homólogo bastante cercano en ideas.

99.60% de votos escrutados.

Gabriel Boric

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, realizó la llamada oficial para felicitar a Kast por su victoria. En un gesto institucional transmitido por medios locales, Boric destacó que "es una responsabilidad que hay que abordar con humildad" y lo invitó a un desayuno en La Moneda este lunes.

El mandatario subrayó la importancia de un traspaso ordenado y reafirmó la tradición democrática chilena.

Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de... pic.twitter.com/CxvsgXN0ja — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025

Javier Milei

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en pronunciarse en X. En un mensaje efusivo, felicitó a Kast por su "aplastante triunfo" y lo llamó su amigo. Milei aseguró que trabajarán juntos para "liberarse del socialismo" y defendió la victoria como un avance en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.

Su reacción marca el inicio de un bloque político visible en Sudamérica, con discursos encaminados hacia la derecha y, en parte, al liberalismo compartidos entre ambos líderes.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que... — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Expectativa regional

Hasta el momento, no se han registrado mensajes públicos de otros presidentes latinoamericanos, aunque se espera que en las próximas horas se sumen pronunciamientos oficiales desde países vecinos y Europa, dada la relevancia regional del resultado.

Nota en desarrollo...