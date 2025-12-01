Elecciones 2026 tendrán reconteo de votos de forma pública, asegura JNE: "Para evitar narrativa de fraude"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que, para las elecciones 2026, se guardarán las cédulas con el objetivo de realizar un reconteo de votos de manera pública y virtual. Según detalló, se espera que personal del JNE acuda a cada mesa y pueda observar el proceso, a fin de evitar narrativas de fraude.

La medida de conservar la cédula no existía

De acuerdo al titular del JNE, la conservación de las cédulas no era una práctica que se utilizaba en el pasado, sin embargo, la ambigüedad de los procesos recientes llevó a la creación de una norma. Tras el diálogo con el Legislativo, se aprobó una que permitirá el reconteo de los votos, hasta los resultados finales.

"Últimamente en la historia no ha habido esa medida de conservar la cédula. Hubo una ley frente a las situaciones anteriores que dispuso la conservación de la cédula. Cuando entramos en esta gestión, conversamos con los congresistas, para que tengamos la alternativa del porqué y hasta cuando". manifestó Burneo.

Cédulas se guardarán para ser recontadas.

Para los próximos procesos, el presidente del Jurado asegura que habrá mucha tecnología de por medio, que servirá para garantizar la transparencia de los comicios. Al ser algo nuevo, han requerido de varios recursos, además buscará que un representante del JNE esté en cada mesa de sufragio a nivel nacional.

"Estamos poniendo mucha tecnología para que este recuento de votos sea público, en línea, que esté en nuestros canales, multiplataformas, con todos los actores, tanto personeros, Defensoría, Ministerio Público, observadores internacionales, sociedad civil. Va a ser una audiencia pública y todo es un trabajo muy articulado", indicó.

Lo que resta hasta el 12 de abril

Tras concluir las elecciones primarias el último domingo 30 de noviembre, el próximo domingo 7 de diciembre los delegados elegirán a sus candidatos. Seis días después, cerrará el plazo para que el JNE apruebe el patrón definitivo y el 15 del mismo mes deberá proclamar los resultados oficiales.

El 23/12 será el límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y candidatos. Ya en enero, el 1 es el día final para el sorteo de miembros de mesa. Hasta el día de los comicios, habrán cinco actividades más.

Las elecciones generales del 2026 marcarán un cambio a comparación de las anteriores por la utilización de más tecnología y por la conservación de cédulas. El JNE ha dispuesto esto para realizar un conteo público y virtual.