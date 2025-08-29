La seguridad ciudadana del futuro está en Seúl: Despliegan policías holográficos para combatir el crimen

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Corea del Sur ha recurrido a la tecnología para implementar un nuevo método a fin de combatir la criminalidad en su territorio. Unos innovadores policías en hologramas 3D de tamaño real vigilan el corazón de Seúl para brindar seguridad en zonas de bares y por las que transitan personas al caer la noche.

Innovadora estrategia de seguridad ciudadana

Suena como una película de ciencia ficción, pero ya es una realidad. En Corea del Sur, la policía de Seúl instaló un agente holográfico en el parque Judong No. 3, ubicado en el distrito de Jung-gu. Este sistema que busca reducir delitos y aumentar la seguridad de la ciudadanía, funciona cada noche, entre las 7 y 10 de la noche (Hora de Corea del Sur).

En tal sentido, proyecta un oficial uniformado de tamaño real de aproximadamente 1.70 metros que, aunque no puede actuar ante una situación delictiva real, la figura tridimensional le recuerda a los ciudadanos que "hay cámaras de vigilancia por todas partes", y que "en caso de emergencia, la policía responderá de inmediato".

Cabe resaltar, que este dispositivo fue creado por la empresa Hologrammica, entidad especialista en hologramas y el primer ejemplar del policía holográfico fue instalado en octubre del año pasado.

Además, este proyecto forma parte de una estrategia de mayor amplitud que incorpora inteligencia artificial y tecnologías a fin de prevenir acciones de desorden en espacios públicos. Por su parte, la policía de la capital surcoreana sostiene que el objetivo principal de la instalación de este sistema es crear entornos en los que los residentes se sientan protegidos y se reduzca la cifra de incidentes.

Resultados positivos, pero opiniones dividas

De acuerdo a información de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, desde que la figura de 3D se sitúa en la zona, los delitos que se suscitan en el parque disminuyeron en un 22% aproximadamente. Razón por la cual los efectivos policiales indican que es un resultado sumamente significativo en materia de prevención.

Sin embargo, los ciudadanos han tenido opiniones dividas con respecto a la presencia del holograma. Muchos vecinos lo han catalogado como un 'espantapájaros moderno' que poco puede hacer para resolver delitos, pero que, al pasar por el parque los observan y corren despavoridos ante su presencia.

De esta manera, en Corea del Sur han recurrido a la tecnología para implementar un holograma policial que ayude a combatir la criminalidad y aumentar la seguridad en Seúl.