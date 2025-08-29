USAID: Secretario de Estado de EE. UU. confirma el cierre definitivo de la agencia

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, informó este viernes 29 de agosto, el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de su cuenta de "X" (Twitter), la autoridad estadounidense dio detalles sobre lo determinado por Washington con el aval del Donald Trump. Además, de la cancelación de una serie de programa que "no son interés para América", sostuvo.

Consideran que la agencia se descarriló hace mucho tiempo

En la mencionada red social, Rubio comentó que le "hizo una broma" al mandatario norteamericano sobre la cantidad de trabajos que tiene. Agregó, que, Trump le respondió que le dieron uno a un amigo suyo, Russell Vought, quien, a su vez, será el encargado de realizar tal misión.

"Desde enero, hemos ahorrado a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Y con un pequeño conjunto de programas principales transferidos al Departamento de Estado, USAID está oficialmente en modo de cierre. Russ está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace mucho tiempo se descarriló", escribió.

Como se recuerda, en febrero último, su administración suspendió las actividades de la ahora extinta organización. El 10 de marzo, el secretario de Estado anunció que el Gobierno de los Estados Unidos había cancelado el 83 % de los programas de la agencia.

Cancelan ayuda fuera de los EE. UU. por $5 000 millones

Mediante la referida red social, el hombre de confianza de Donald Trump, anunció también que la Casa Blanca suspendió el envío de miles de millones de dólares en asistencia extranjera, así como el financiamiento de organizaciones internacionales.

"Ahora, por primera vez en 50 años, el presidente está utilizando su autoridad bajo la Ley de Control de Embargos para implementar una rescisión de bolsillo, cancelando $5 mil millones en ayuda extranjera y financiación de organizaciones internacionales que violan las prioridades de América Primero del presidente", mencionó.

Según el alto cargo, entre los programas eliminados se encuentran 2,7 millones de dólares para programas de "democracia inclusiva" en Sudáfrica, así como 4 millones para "concienciación global sobre LGBTQI+" y para el "Programa Laboral Global".

Agregó, que "ninguno de estos programas es de interés para América", por lo que el mandatario "está tomando medidas decisivas para poner a América y a los estadounidenses primero".

De esta manera, el secretario de Estado de los EE. UU. confirma la canción de la agencia USAID, así como de otros programas de ayuda internacional.