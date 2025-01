Los Globos de Oro 2025: ¡EN VIVO! Disfruta aquí la transmisión de la gala internacional

05/01/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La 82ª edición de los Globos de Oro, una de las premiaciones más prestigiosas de la industria del entretenimiento, se llevará a cabo este domingo 5 de enero de 2025.

La ceremonia tendrá lugar en el icónico hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California, y comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este) o 6:00 p.m. (hora de Perú).

El evento será conducido por la comediante Nikki Glaser, quien promete imprimir su característico humor y carisma a la gala. Esta edición reúne a lo mejor del cine y la televisión del último año, y destacará a las producciones y artistas que han capturado la atención de críticos y audiencias alrededor del mundo.

¿Dónde y a qué hora ver los Globos de Oro 2025?

Los espectadores de América Latina podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de TNT Latinoamérica, mientras que quienes prefieran el formato de streaming podrán seguir la ceremonia mediante la plataforma Max.

En Perú, la transmisión oficial comenzará a las 8:00 p.m., mientras que la alfombra roja se emitirá desde las 6:00 p.m., permitiendo a los fans apreciar el glamour y estilo de las estrellas que desfilarán antes de la gala.

¿Cuáles son los artistas nominados?

En esta edición, la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, lidera las nominaciones con un total de 10 candidaturas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Selena Gómez.

En el ámbito de la televisión, series como Succession y The Last of Us destacan como grandes favoritas, compitiendo en categorías clave como Mejor Serie Dramática y Mejor Actor.

Entre los presentadores confirmados para la noche se encuentran celebridades de la talla de Margot Robbie, Pedro Pascal, y Timothée Chalamet, quienes estarán a cargo de anunciar a los ganadores.

Expectativas y trascendencia de la gala

Los Globos de Oro son reconocidos no solo por premiar el talento artístico, sino también por marcar la pauta para otros eventos como los Premios Óscar.

La ceremonia de este año llega en un contexto de gran competitividad en la industria del entretenimiento, donde las plataformas de streaming y los estudios tradicionales continúan luchando por captar la atención del público.

La 82ª edición de los Globos de Oro promete ser un evento inolvidable, celebrando lo mejor del cine y la televisión en un año marcado por producciones impactantes y actuaciones memorables.

Con nominaciones encabezadas por Emilia Pérez y series como Succession, la gala no solo destacará el talento de la industria, sino que también será un reflejo del estado actual del entretenimiento global.

Conducida por Nikki Glaser y transmitida a nivel internacional, esta ceremonia reafirma su relevancia como uno de los eventos más importantes de Hollywood.