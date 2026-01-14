Lionel Messi recibe oferta histórica del Al Ittihad: Podría ganar lo que quiera de por vida

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque Lionel Messi renovó con el Inter Miami el 23 de octubre, el jeque del Al Ittihad, Anmar Al Haili, aseguró que estaría dispuesto a hacer cualquier locura para contar con el argentino. La oferta histórica promete al mejor jugador del mundo un salario sin límites y por el tiempo que él quiera.

Lionel Messi recibe oferta histórica

En declaraciones recientes, Anmar Al Haili contó los detalles de lo que ofrecería a Lionel Messi si decide unirse a su club en Arabia Saudí: "Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida".

"Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol", añadió.

Anmar Al Haili también recordó que ya lo había contactado antes, cuando Lionel Messi terminó su contrato con el Paris Saint-Germain.

"Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera", reveló.

Inter Miami asegura a Lionel Messi

Recordemos que en octubre de 2025, el Inter Miami confirmó que Lionel Messi seguirá vistiendo su camiseta. El astro argentino renovó su contrato hasta finales de la temporada 2028, dejando claro su compromiso con el ambicioso proyecto deportivo que lidera la franquicia estadounidense.

"Inter Miami anuncia que ha extendido el contrato del capitán del club, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo, Leo Messi, hasta la temporada 2028 de la MLS", informó el club.

Al respecto, Messi mostró su alegría por seguir ligado al Inter Miami. "Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí".

"Miami es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día", añadió.

La oferta histórica del Al Ittihad para Lionel Messi, que le permitiría ganar lo que quiera y por la duración que él decida, confirma el interés de Arabia Saudí por tener al mejor jugador de todos los tiempos.