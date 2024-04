¡Macabro! Misterio en el Amazonas: Aparece barco con 20 CADÁVERES y no se sabe de dónde proviene

➡️ PA: barco com 20 corpos em estado de decomposição é encontrado à deriva



Um barco à deriva com 20 corpos em estado de decomposição foi encontrado por pescadores no Rio Caeté, no Pará, neste sábado (13/4).



Segundo o jornal O Liberal, a suspeita é de que os corpos seriam de... pic.twitter.com/EDxPHwUIAO