Maduro vuelve a adelantar la celebración de Navidad en Venezuela para el 1 de octubre

Durante la emisión del programa 'Con Maduro +' en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante venezolano indicó que adelantará la Navidad en su país para este 1 de octubre.

Nicolas Maduro vuelva a adelantar la Navidad en Venezuela para octubre

El presidente de Venezuela anunció durante el último episodio de su programa televisivo 'Con Maduro +' que volverá a decretar la festividad de Navidad para el 1 de octubre, a diferencia de los otros países del mundo.

El líder chavista ingresó al estudio televisivo con música navideña de fondo que anunciaban la llegada de esta celebración: "Hoy llegó la Navidad. Huele a Navidad, son los cardenales que están tocando allá", se escucha como acompañamiento a la entrada de Maduro.

Previo al anuncio del adelanto de esta festividad, Maduro indicó que aplicará "la misma fórmula" por haber contribuido a la "economía" y la "alegría" de Venezuela.

"Me entró a mí el sentimiento de la Navidad. Huele a Navidad (...), vamos a aplicar la misma fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la alegría. Vamos a decretar desde el primero de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez", anunció el presidente venezolano.

El mandatario reveló la noticia al inició de su programa N°90 y tras el anunció mencionó que "nada ni nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría" tras ello, arrancó con la pauta de su programa.

Maduro calificó de "agresión" las últimas medidas del gobierno de Estados Unidos

Durante la emisión de su programa no dudó en criticar las acciones militares tomadas por Estados Unidos. El presidente junto a un periodista venezolano analizaron diversos titulares de medios periodísticos que llamarón la atención del líder chavista.

Al respecto, indicó que el término "tensiones" le causa risa por considerar que no se tratan de ellas sino de una agresión por parte del país norteamericano.

"¿Tensiones? Agresión de Estados Unidos a Venezuela. Agresión, no son tensiones, son los eufemismos que buscan para normalizar la agresión de un Golliat contra un David, de una potencia contra un país pacífico", asegura Nicolás Maduro.

