Petro reafirma su respaldo a Venezuela: "Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Por la tensión que ha generado la presencia de navíos militares de Estados Unidos en el Caribe, Gustavo Petro reafirmó su posición. El presidente de Colombia, respaldando a su vecino Venezuela, afirmó este martes 9 de setiembre que no "prestará" su territorio para que se lleve a cabo alguna invasión.

Firme contra Estados Unidos

Durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI), en la ciudad brasileña de Manaos, el mandatario colombiano mostró su respaldo hacia Nicolás Maduro. El jefe de gobierno se niega a apoyar una ofensiva militar contra una nación de la región.

"Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino, ni ninguno de sus hombres. A menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela?", manifestó Petro ante las palmas de los presentes.

🇨🇴🇻🇪🇺🇸 | Gustavo Petro: "Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino". pic.twitter.com/J82CG72Uz8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 9, 2025

No obstante, el presidente de Colombia sostuvo que el hecho de que su gestión no haya reconocido los últimos resultados electorales del país llanero, no cambian su posición. Considera que los problemas internos deben ser resueltos por los venezolanos y no por injerencias externas con actos militares.

"Que hay un problema político allá, sí. Yo no he reconocido el gobierno venezolanos, por las elecciones... y Brasil, nos critican unos. Pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos hemos tenido, no se resuelva hablando los venezolanos. ¿Entonces nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina", sostuvo.

Maduro apuntó contra EE.UU.

En una reciente entrevista, el presidente de Venezuela se citó junto al exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, y habló sobre la presencia de navíos de Estados Unidos en el Caribe. Para el jefe de gobierno venezolano, esta presencia no busca combatir el narcotráfico, sino apoderarse de los recursos naturales de su país.

""Primero buscan el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, el gas... Venezuela tiene la principal reserva en el mundo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe y la que puede ser la primera reserva de oro. 30 millones de hectáreas de tierra cultivable. Un acuífero gigantesco, tenemos el Orinoco que recorre de norte a sur" destacó.

🎙️EXCLUSIVA RT

🇻🇪🗣️Maduro revela a RT lo que quiere EE.UU. con el despliegue militar en el Caribe



El mandatario venezolano se pronunció en un nuevo episodio de 'Conversando con Correa' (@MashiRafael) de RT.



Pronto la versión completa - ¡No se lo pierda!https://t.co/4Ws0cJsGeo pic.twitter.com/NDPKBJpG3B — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2025

De este modo, Gustavo Petro reafirmó su respaldo a Venezuela por la presencia de navíos estadounidenses en el mar Caribe. El jefe de Estado aseguró que no prestará su territorio para que una potencia extranjera invada a ninguna de la región.