'Outfit' de Nicolás Maduro capturado causa furor global: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo en Perú?

Un fenómeno inesperado. La imagen de Nicolás Maduro capturado y esposado tras la operación militar de Estados Unidos no solo generó impacto político, sino también un fenómeno cultural inesperado.

El atuendo que vestía el mandatario se convirtió en objeto de curiosidad y deseo en redes sociales, disparando búsquedas y comentarios en todo el mundo.

El conjunto deportivo gris que llevaba puesto pasó de ser un detalle secundario en una fotografía histórica a transformarse en tendencia global. Miles de usuarios comenzaron a preguntar por el precio y la disponibilidad de la prenda, convirtiéndola en un caso de viralidad que trasciende lo político.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Marketing involuntario

Recién en este punto se conoció que se trataba de un conjunto de la línea Tech Fleece de Nike, compuesto por sudadera y pantalón. Lo llamativo es que la marca no invirtió un solo dólar en publicidad para lograr semejante exposición, solo necesitó al líder chavista esposado y, casualmente, vistiendo el conjunto en el momento justo.

El fenómeno se convirtió en un ejemplo de marketing involuntario y sin costos, comparable a lo que significaría pagar por un anuncio de 30 segundos en un evento como el Super Bowl, donde las tarifas superan los millones de dólares.

En la tienda oficial de Nike de Estados Unidos el conjunto ha sido agotado en cuestión de horas.

Interés global y agotamiento

El "outfit" de Maduro despertó un interés masivo en compradores de distintos países. En plataformas de comercio electrónico y tiendas oficiales, varias tallas y colores comenzaron a agotarse rápidamente.

En España, por ejemplo, la chaqueta tipo windrunner se ofrece a más de 120 euros, mientras que en México el conjunto completo se comercializa en Amazon por alrededor de 3,000 pesos (S/563 aprox.).

Sin embargo, en Perú aún quedan unidades disponibles del modelo gris que aparece en la foto de Maduro , con un precio de S/ 419.90 en la página oficial de la marca, aunque solo desde la talla S a XL, siendo que la talla del mandatario venezolano (superior a XL) sí se halla agotada.

El caso demuestra cómo la exposición mediática puede transformar cualquier detalle en tendencia global, incluso sin planificación ni inversión publicitaria. En Perú, la prenda aún puede adquirirse, lo que convierte al mercado local en uno de los pocos lugares donde el "outfit" que dio la vuelta al mundo sigue al alcance de los consumidores.