Cuba: Miguel Díaz-Canel confirma conversaciones con Estados Unidos sobre el bloqueo a la isla

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció contactos por primera vez con el Gobierno de los Estados Unidos, a fin de "buscar soluciones" al bloqueo que padece la isla por disposición de Donald Trump.

A través de un video transmitido la madrugada del viernes 13 de marzo vía cadena nacional, el líder Partido Comunista de Cuba reconoció el acercamiento con Washington para, en un principio, "identificar" cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución.

"Proceso que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad"

El mandatario cubano sostuvo en conferencia de prensa la mañana de hoy desde La Habana, que el proceso de diálogo con la Casa Blanca es "muy sensible" y que se debe abordar con "responsabilidad y mucha sensibilidad". Asimismo, hizo mención, a que "factores internacionales" facilitaron las conversaciones entre ambas partes.

Consultado por la prensa sobre la grave crisis energética que atraviesa el país, Díaz-Canel responsabilizó a la administración de Trump del bloqueo impuesto, el cual, por ejemplo, no les permite recibir petróleo de Venezuela desde hace tres meses.

"El impacto es tremendo. Se manifiesta más brutal en estos temas de energía, eso provoca angustia en la población. Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones, impacta en los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte", afirmó a su país.

La consecuencia más crítica de los apagones han puesto en peligro a cientos de cubanos que están internados en los hospitales. Ante esta situación, el gobernante aseveró que "no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie" y, a su vez, reconoció el esfuerzo de los trabajadores que a diario intentan restablecer el servicio.

"Lamento que haya personas que, en medio de este malestar, que lo reconocemos, que es legítimo, su respuesta sea injuriar a la Revolución, a la institución. La culpa no es del Gobierno, no es de la Revolución. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto", puntualizó.

Excarcelación de 51 presos

El otro anuncio del Gobierno de Cuba fue la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que califica Díaz-Canel como "soberana" y que se produce tras la intermediación del Vaticano, que históricamente ha mantenido diálogos con la isla en materia de procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

"El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión", explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, este jueves 12 de marzo.

Cabe señalar que, las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

De esta manera, La Habana comienza a tener un nuevo giro político por el inicio de las conversaciones con Estados Unidos, teniendo como antecedente el derrocamiento de Nicolás Maduro a inicios de año en Venezuela.