Pareja de policía asesinado en Carabayllo pide medidas de protección: "Estoy embarazada"

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La principal testigo y pareja del fallecido alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori, reveló que no tiene resguardo policial y a principios de esta semana se enteró que estaba embarazada.

Denuncia no tener protección

La mujer detalló, en entrevista con Latina Noticias, que pese a ser la única testigo del asesinato del policía, las autoridades no le han brindado ningún tipo de seguridad y desconoce las razones.

"No se porqué después de haber expuesto mi cara, mis datos, la fachada de mi casa, nadie se ha acercado a mi a ayudarme, no sé hubieran mandado un patrullero fuera de mi casa para que me cuiden. Yo me siento tensa, estoy nerviosa, no sé si me puede pasar cualquier cosa, tengo mucho miedo", declaró.

Explicó que su relación ya tenía 8 meses, aunque se conocieron el 10 de noviembre del 2024 y lo describió como una persona muy buena que amaba mucho a su familia, tranquilo y trabajador. Además, resaltó que era una persona muy correcta por lo que descartó que haya estado vinculado en algún acto de corrupción y reveló que recientemente se habían enterado que estaban esperando un bebé.

" Tres días antes de que pase eso nos habíamos enterado que estaba gestando , ese día de lo sucedido ya íbamos a bajar para conversar con mi mamá a decirle que yo estoy embarazada, que más o menos tengo un mes de embarazo. Íbamos a asumir la responsabilidad, después íbamos a ir a hablar con su mamá y después íbamos a hablar con su familia para poder hacernos responsables, teníamos planes, muchos planes", reveló.

Pide apoyo de las autoridades

Además, detalló que tenían una relación muy bonita y llena de amor, tenían discusiones esporádicas como cualquier pareja: "Yo lo quería muchísimo. Por favor, yo lo único que pido, al igual que la familia, lo que pido es que se sepa la verdad, que hagan justicia. Me da mucha pena todo lo que le está pasando, porque él era un policía ejemplar", dijo.

Pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para lograr recibir la protección necesaria así como el apoyo psicológico que requiere ante el estado de gestación en el que se encuentra.

"Yo tengo muchísimo miedo, no sé como salir adelante. Tengo muchas cosas en mi cabeza, por favor, yo lo único que pido a la ministra de la Mujer es que me apoyen por favor. Yo lo único que pido, al igual que todos, es justicia y que a mi me den seguridad, porque yo temo por mi vida", expresó.

En ese sentido, la pareja del policía asesinado la madrugada del último jueves 23 de octubre, solicitó apoyo de las autoridades para conseguir protección al ser la única testigo del asesinato y estar gestando.