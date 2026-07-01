Muere chofer que embistió a multitud tras triunfo de México: Hinchas lo golpearon tras atropello masivo

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que comenzó como una celebración por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó convertido en una tragedia que sigue causando conmoción. Roberto Arellano Acevedo, el conductor que atropelló a una multitud de hinchas en Cabo San Lucas, falleció días después a causa de las graves lesiones que sufrió al ser golpeado por personas que presenciaron el violento episodio.

Muere chofer que atropelló a hinchas

El deceso del conductor ocurrió el 30 de junio, mientras permanecía internado en estado crítico en un hospital de La Paz. Las autoridades locales confirmaron la noticia e informaron que el hombre presentaba un severo traumatismo craneoencefálico y otras lesiones internas derivadas de la agresión que sufrió tras embestir a aproximadamente 17 personas durante los festejos futbolísticos.

Arellano Acevedo era prestador de servicios turísticos y padre de dos hijas. Tras el atropello, fue retirado por la fuerza de su vehículo y golpeado por varios asistentes antes de que agentes de seguridad lograran rescatarlo y trasladarlo a un centro médico en calidad de detenido. Pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse de las heridas.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona turística de Cabo San Lucas. Cientos de aficionados celebraban la victoria de México sobre República Checa cuando un grupo comenzó a rodear y sacudir un automóvil Volkswagen negro. Instantes después, el vehículo aceleró y avanzó entre la multitud, dejando cerca de 17 personas heridas.

La tragedia no terminó con el atropello. En medio del caos, varios asistentes reaccionaron con violencia y atacaron al conductor mientras permanecía en el suelo. La rápida intervención policial evitó que la agresión fuera aún mayor, aunque las lesiones sufridas terminaron siendo fatales varios días después, lo que añadió un nuevo capítulo a un caso ya marcado por la violencia.

Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas. La Fiscalía de Baja California Sur busca esclarecer tanto las circunstancias que provocaron el atropello como la responsabilidad de quienes participaron en la golpiza. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por la agresión al automovilista, mientras algunas de las víctimas del atropello permanecen hospitalizadas.

Opiniones divididas en redes sociales

El caso también desató un intenso debate en redes sociales. Una parte de los usuarios condenó el linchamiento y sostuvo que nadie debe hacer justicia por mano propia, independientemente de la gravedad de los hechos. Otros, en cambio, consideraron que la reacción de la multitud fue consecuencia del impacto emocional generado por el atropello masivo.

"Que se juzgue a los responsables conforme a lo que hicieron porque no fue lo correcto", "Si los disque hinchas lo estaban atacando, cómo esperaban que reaccione?", "Pobre hombre, solo intentó defender a su familia de esos vándalos que se hacen llamar hinchas", con algunos de los comentarios que se leen en redes.

Es así que, ante la repercusión nacional del caso y la proximidad de nuevos partidos del Mundial 2026, las autoridades de Baja California Sur anunciaron operativos especiales, cierres viales y un refuerzo de la vigilancia en las zonas de celebración. El objetivo es evitar que la euforia deportiva vuelva a transformarse en un episodio de violencia con consecuencias irreparables.