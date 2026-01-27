Fallece querida conductora de televisión y modelo a los 22 años: Esto se sabe

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una joven creadora de contenido y presentadora de televisión falleció a los 22 años. El canal donde demostró sus habilidades para la conducción le rindió un sentido mensaje de despedida tras revelarse su irremediable pérdida de manera repentina.

Muere conductora de TV a los 22 años

Una vez más, la industria del entretenimiento y de la prensa está de luto. Pues bien, la cadena de televisión VOS TV de Nicaragua, a través de un comunicado en sus redes sociales, le daba el último adiós a la conductora María Joaquina Mendoza, quien trabajaba como modelo y creadora de contenidos.

De acuerdo a los primeros reportes de medios locales como 'Nueva Ya', la joven perdió la vida en el hospital Mauricio Abdalah, en El Realejo, Chinandega, a consecuencias de una depresión sentimental tras la muerte de sus abuelos por el Covid-19. Asimismo, se resaltó que en septiembre de 2024 se incorporó como presentadora de la revista matutina 'De Sol a Sol'.

"VOS TV expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de María Joaquina Mendoza Bonilla, quien formó parte de esta casa televisiva como presentadora de la revista De Sol a Sol. La recordamos como una persona alegre, comprometida y cercana, cualidades que marcaron su paso por nuestras pantallas y dejaron huella en el equipo que compartió con ella día a día", se lee en el mensaje de Vos TV.

Le dan el último adiós a María Joaquina

A través de sus redes sociales, su familia informó que la misa de cuerpo presente se realizó en la Basílica Nuestra Señora de la Concepción, en El Viejo, Chinandega, para su posterior funeral. La muerte de María Joaquina Mendoza ha generado decenas de comentarios de solidaridad con sus deudos, pero también reflexiones sobre las luchas silenciosas que enfrentan las personas.

¿Quién fue María Joaquina Mendoza?

Con tan solo 22 años, María Joaquina Mendoza ya estaba ganando un sitio entre los espacios televisivos de su natal Nicaragua. Tenía experiencia en el modelaje, en los medios televisivos y aprovechaba las redes sociales para sus diferentes contenidos como influencer.

Asimismo, de acuerdo a TV Azteca, en Instagram, la joven conductora de televisión contaba con casi 13,500 seguidores y también se presumía en su perfil que era Licenciada en Relaciones Internacionales. Además, se reveló que era sobrina del diseñador de moda Joseph Mendoza, a quien sus fanáticos le extendieron sus sentidas condolencias.

La partida de la conductora de televisión María Joaquina Mendoza generó una ola de mensajes de reflexión en Nicaragua destacando no solo su profesionalismo, sino también su compromiso social y el impacto que dejó como referente de resiliencia y visibilidad en temas relacionados con la salud mental.