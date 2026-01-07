Groenlandia pide reunión con Marco Rubio tras dichos de Trump sobre posible control militar de EEUU

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump vuelve a generar máxima preocupación en la isla de Groenlandia. El gobierno de la isla danesa exigió este martes reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para discutir acerca del reiterado interés del presidente estadounidense por hacerse con su territorio.

Autoridades de Groenlandia arremeten contra Trump

Dos días antes, el jefe de la Casa Blanca había expresado su intención, nuevamente, de ejecutar una intervención militar en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca ubicado en una zona estratégico del Océano Ártico, argumentando que buscan el fortalecimiento de la seguridad nacional de EE.UU.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró a la prensa a bordo de un Air Force One.

Esta vez, las declaraciones del presidente estadounidense se tornaron en una especie de advertencia, pues aseguró que su administración se "preocupará por Groenlandia en dos meses". "Hablemos de Groenlandia en 20 días", advirtió.

La insistencia de Trump se da a pesar de los llamados de las autoridades de la isla de Groenlandia y de Dinamarca, donde exigen al gobierno federal de Washington respetar su integridad territorial.

Ante el escalamiento de la situación y la probabilidad cada vez más cerca de que se concrete una invasión estadounidense en Groenlandia, la consejera groenlandesa de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfl, se manifestó en su cuenta de Facebook y pidió una "pronta" reunión con Rubio.

Por su parte, el jefe del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielse, expresó su agradecimiento a líderes europeos que han manifestado su respaldo a la soberanía de la isla danesa.

Mediante sus redes sociales, el mandatario instó a Washington a encauzar cualquier diferencia mediante "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y uso de foros existentes".

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederik afirmó que se toma muy en serio las intenciones de Trump, aunque reiteró su confianza en la democracia y en el orden internacional regido por normas.

¿Intervención en Cuba? Esto respondió Marco Rubio

Trump descarta convocatoria a elecciones en Venezuela

Tras la caída de Nicolás Maduro y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Donald Trump afirmó que su gobierno no convocará elecciones libres.

En entrevista con NBC News este lunes, el mandatario, que anunció previamente que EE.UU. "tomará el control" de Venezuela hasta que se haga "una transición segura", descartó la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos voten nuevamente para elegir a un nuevo presidente el próximo mes.