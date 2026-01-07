Boca Juniors despidió a Luis Advíncula con emotivo mensaje: "Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Es un hecho que Luis Advíncula se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima por las próximas tres temporadas y esto quedó confirmado luego de sus declaraciones y de que el propio Boca Juniors lo despida a través de sus redes sociales.

Boca Juniors anunció la salida de Luis Advíncula

Con un emotivo mensaje, el club azul y oro anunció oficialmente la desvinculación del lateral derecho a pesar de que aún le quedaba todo un año de contrato. En dicha publicación, el elenco argentino recordó todos los títulos que ganó el futbolista de la Selección Peruana por lo que le deseó el mejor de los éxitos en sus nuevos retos.

"El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. ¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!", indicaron.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios de hinchas de Boca Juniors quienes se mostraban a favor y en contra de su salida. Un grupo de ellos destacó lo hecho por el jugador formado en Sporting Cristal, mientras que otro señalaron que su nivel había decaído considerablemente.

Luis Advíncula se despide de Boca Juniors

En esa misma línea, Luis Advíncula conversó con prensa del que hasta hoy fue su club explicando sus sensaciones tras su salida. En primer lugar, el defensor nacional señaló que fue una decisión difícil de tomar, pero que fue motivada por un momento familiar no favorable que atraviesa actualmente.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", indicó.

Luego de ello, recordó los buenos momentos que vivió dentro de la institución argentina asegurando que los llevará siempre en el corazón.

"Pasé por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor. Soy un ser humano que se equivoca y he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia y se va a extrañar", añadió.

En resumen, Boca Juniors anunció la desvinculación oficial de Luis Advíncula luego de 4 años y medio en el club. Con ello, todo quedó listo para que el lateral se convierta en nuevo jugador de Alianza Lima.