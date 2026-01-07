¿Y Luis Advíncula? Alianza Lima anunció a los jugadores que participarán en la Serie Río de La Plata

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya se encuentra en territorio uruguayo para lo que será su participación en el torneo internacional de preparación Serie Río de la Plata. Antes de abordar el vuelo hacia la nación charrúa, el club publicó la lista de jugadores convocados los cuales podrán ser tomados en cuenta por el director técnico.

Alianza Lima anunció convocados para la Serie Río de la Plata

En líneas generales, Pablo Guede podrá contar con todos los jugadores del plantel ya que en la nómina se encuentran los flamantes fichajes y los principales elementos que quedaron desde la temporada anterior. Federico Girotti, Mateo Antoni, Luis Ramos y el resto de figuras viajaron con la delegación para la puesta a punto en Montevideo.

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue la aparición de Kevin Quevedo en sillas de ruedas y con una férula en uno de sus país lo cual demostraba haber sufrido una lesión. Precisamente, las redes sociales de Alianza Lima emitieron un parte médico dando a conocer que el atacante había sufrido un esguince de segundo grado en el tobillo derecho por lo que se recuperará en Uruguay.

"Durante el entrenamiento del lunes 5 de enero, nuestro futbolista Kevin Quevedo sufrió una lesión que le impidió culminar los trabajos y tuvo que salir del terreno de juego. Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. De igual manera, el futbolista viajará con la delegación y realizará el proceso de recuperación en Montevideo", indicó el club íntimo.

📋𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒.



Pretemporada en Uruguay. ✅

Serie Rio de La Plata. ✅



¡𝐀𝐫𝐫𝐢𝐛𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚! 💪🏾🔛 pic.twitter.com/SvAsdwwbSy — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 7, 2026

¿Y Luís Advíncula?

De momento, Exitosa pudo conocer que Luis Advíncula no será tomado en cuenta para estos amistosos ya que recién se incorporará a la delegación blanquiazul en los próximos días. A pesar de que existe un acuerdo entre ambas partes, el anuncio oficial se realizará entre jueves y viernes por lo que el jugador recién estará viajando a Montevideo para ponerse a las órdenes de Pablo Guede.

El 'Rayo' firmará contrato por las próximas tres temporadas luego de decirle adiós a Boca Juniors tras cuatro años y medio en el club. El futbolista llegó a un acuerdo por lo que quedó libre para unirse a las filas del elenco íntimo gracias a la gestión realizada por Franco Navarro Mandayo.

En resumen, Alianza Lima ya se encuentra en Uruguay para ser parte de la Serie Río de la Plata por lo que anunció a los jugadores que estarán en este amistoso.