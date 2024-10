Mujer golpea BRUTALMENTE a profesora por mandarle solicitud de amistad a su marido en Facebook

21/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho sumamente inaudito viene causando asombro en las redes sociales. Hace algunos días, una mujer fue captada golpeando con mucho salvajismo a una profesora de kinder. Conforme a la información de las autoridades, la agresora reaccionó violentamente porque la maestra había enviado una solicitud de amistad a su esposo, en la red social Facebook.

Mujer agarra a golpes a profesora

Según los informes, Yuleni N. de 29 años, acudió el pasado 16 de octubre al jardín de niños denominado 'Martha Amalia Straffon Manzano', ubicado en la colonia El Manantial, en la ciudad de Nogales, estado Sonora, México. Ella tenía un claro objetivo: agarrar a golpes a una docente, quien intentaba contactar a su marido a través de la plataforma social creada por Mark Zuckerberg .

Mientras la maestra se encontraba dictando clases, la esposa apareció con mucha furia, lanzando improperios contra ello y recriminándole el envío de la solicitud. No obstante, los gritos violentos en presencia de los niños escalaron a tal magnitud que Yuleni le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, ocasionando que la maestra cayera al suelo y se golpeara contra un mueble ubicado cerca.

Ante tal situación, aprovechó en golpearla aún más, ocasionando gritos en los alumnitos. Alertados, las autoridades de la escuela retuvieron a la agresora y comunicaron de inmediato a la Policía Municipal. Al llegar, los agentes detuvieron a Yuleni y la trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de Estado (FGJE) de Sonora.

Por su parte, la maestra del kinder fue llevada a servicio médico, donde se curaron algunas heridas ocasionadas por los golpes. No obstante, se determinó que sus heridas no eran de gravedad, pero que demorarían en sanar al menos en dos semanas.

Usuarios en redes sociales reaccionan a suceso

La peculiar noticia no pasó por desapercibida en las redes sociales, debido a lo alarmante que resulta una agresión de este tipo frente a menores. Usuarios destacaron que no debió tomarse tan enserio una solicitud de amistad, siendo que esto podría no tener nada de malo.

Por otro lado, no faltaron las opiniones cargadas de sarcasmo y buen sentido del humor por parte de los cibernautas, quienes a pesar de ser un hecho que involucra una agresión, prefirieron tomarlo en un sentido anecdótico y bizarro.

"Ya veo porque la agregó", "Feminidad frágil", "¿Qué hace mandándole solitud? Se topó con una loca", "Qué tóxica", "¿Qué podíamos esperar de alguien llamada Yuleni?" y "Ya no esperó a la salida", fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, se supo que una mujer atacó brutalmente a una profesora de kinder, por el simple hecho de haberle enviado una solicitud de amistad a su marido.