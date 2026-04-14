Astronauta de Artemis II difunde emotivo video en que la tripulación es bienvenida a la Tierra tras su amerizaje

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La misión Artemis II de la NASA no solo ha dejado a la humanidad imágenes tomadas desde el lado oculto de la Luna, sino también momentos conmovedores que vivió la tripulación. Uno de ellos se trata del emotivo reencuentro entre los astronautas y sus compañeros en la Tierra después de haber amerizado con éxito en el océano Pacífico.

Emotivo reencuentro en la Tierra

El entusiasmo por el primer viaje tripulado a la Luna después de cinco décadas continúa inundando las redes sociales. El viaje espacial de 10 días no solo consiguió establecer nuevos récords en el espacio, sino también registrar instantes tan sorprendentes como emotivos.

Uno de ellos es un reciente video compartido por el astronauta Reid Wiseman, comandante de la misión, a través de su cuenta de X (antes Twitter). Las imágenes difundidas muestran el momento exacto en que el equipo médico de rescate abre la escotilla de la nave Integrity y les da la bienvenida a la tripulación.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad....such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

En su mensaje, Wiseman celebra la emoción de retornar a la Tierra en la expedición más distante que la humanidad ha conseguido realizar en el espacio. Asimismo, agradece al grupo de galenos integrado por el teniente comandante Jesse Wang, el suboficial mayor de sanidad Laddy Aldridge, el suboficial jefe de sanidad Vlad Link y el suboficial de primera clase Steve Kapala.

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad... ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", escribió Wiseman en la publicación.

Astronauta de Artemis II se reencuentra con su perro

Otro de los momentos que han enternecido a usuarios en el internet ha sido el emotivo reencuentro que tuvo la astronauta Christina Koch cuando regresó a su hogar y volvió a ver a su perra 'Sadie'.

El video, compartido por la ingeniera de la NASA en su perfil de Instagram, muestra a la mascota saltando y corriendo con entusiasmo al ver a su dueña a través de la ventana. "Estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro", escribió en la publicación.

🔴 | El emotivo reencuentro entre la astronauta Christina Koch y su perrita Sadie tras la misión Artemis II. pic.twitter.com/mcD2eX5Fva — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 13, 2026

Las imágenes generaron tanta simpatía en las redes sociales que fueron compartidas casi de inmediato en distintos medios internacionales.

Así como este caso, en esta oportunidad se reveló el conmovedor reencuentro de los astronautas de la misión Artemis II con sus colegas en la Tierra después de diez días de aislamiento en el espacio.